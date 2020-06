Actor de X-Men se disculpa por compartir un video violento

Fans de Evan Peters se preguntan si está a favor de la brutalidad policíaca o en contra del moviento BlacK Lives Matter

EE.UU.— El actor de películas y series como X-Men y American Horror Story, Evan Peters sorprendió a sus fanáticos para mal, al retuitear un video en el que policías perseguir a un hombre para después derribarlo.

Sin embargo, luego de las críticas recibidas Evan se ha disculpado y reafirmó su apoya el moviento Black Lives Matter.

Mientras el país norteamericano continúa con manifestaciones en contra de la brutalidad policíaca por la muerte de George Floyd, Evan Peters tuvo que pedir disculpas y explicar por qué compartió un video de unos policías persiguiendo a supuesto saqueador.

Peters envió un mensaje y señalo que se trató de un accidente.

I don’t condone the guy watching the news at all in the video which I have deleted. I unknowingly retweeted it. I’m deeply upset it got on my newsfeed. I sincerely apologize if anyone was offended. I support black lives matter wholeheartedly.