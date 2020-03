Actor encerrado con su hermana muerta pide ayuda; tiene coronavirus

ITALIA.- Luca Franzese, un actor italiano que apareció en la serie de televisión Gomorra, utilizó su cuenta de Facebook para publicar varios vídeos, afirmando que tiene coronavirus y que está encerrado con su hermana muerta.

En varias publicaciones, el actor acusó a las autoridades italianas por el manejo de la emergencia. El lunes que publicó el vídeo, Luca Franzese permanecía en cuarentena en Nápoles. Según su testimonio, los especialistas incumplieron con los protocolos de salud y los abandonaron a su suerte.

La hermana de Franzese habría fallecido el lunes. La mujer habría pasado al menos 24 horas en la vivienda sin que fuera transportada a la morgue y su condición se agravó porque padecía epilepsia. El italiano agregó que, “aunque podría estar ahí afuera contagiando a todo el mundo”, permanece en la cuarentena.

Este miércoles confirmó en un vídeo en su Facebook que él y varios miembros de su familia están infectados por el Covid-19.

"Ella no puede tener la despedida que se merece porque las instituciones me abandonaron. Mi hermana tenía un tipo de epilepsia, era una persona de riesgo, es de poca vergüenza porque el médico no ha ido a casa, ni ninguna institución le ha hecho caso", denunció Franzese.