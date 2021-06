Actores de doblaje en México, famosos por internet

Comparten sus experiencias en el Día del Doblaje

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— “Ha pasado algo importante en el doblaje porque éramos anónimos, la gente no nos conocía y ahora nos conocen gracias a internet”, comparte el actor Mario Castañeda.

Su voz ha dado vida en español a personajes como Bruce Banner y Hulk (Mark Ruffalo) en el Universo cinematográfico de Marvel, así como Gokú en la saga “Dragon Ball”, y a actores como Bruce Willis, entre otros.

El actor se considera afortunado de disfrutar del reconocimiento de los fans porque, explica, la idea de trabajar en doblaje fue en un inicio para satisfacer sus necesidades económicas. Antes de que la comunidad de fans creciera, explica que él ya se sentía realizado como persona y profesionalmente.

“De pronto el mundo gira, las cosas pasan y ahora el doblaje tiene una presencia y un grupo de fans que gusta de él y lo sigue, no a Gokú o ‘Dragon ball’ sino a todo el doblaje en general”, añade.

En el marco del Día Mundial del Doblaje, conmemorado ayer, él y otras de las voces reconocidas de la industria mexicana comparten cómo ha sido su experiencia en esta profesión.

Genaro Vázquez, quien actualmente vive en Canadá, dobló a Rafiki para “El rey león”, además fue la primera voz de Darien de “Sailor Moon” e interpretó al Androide número 17 de “Dragon Ball”. El actor y director coincide en el papel que han tenido las redes.

“Nosotros lo hicimos hace 20 años y de repente por las redes sociales cobró interés este glamur del reconocimiento que ahora tenemos. Se acercaban a mí y me decían que dijera un diálogo del Androide 17 y yo ya no me acordaba qué había dicho en la serie”, dice entre risas.

Genaro comparte que gracias a YouTube y los mismos fans fue que empezó a recordar y aprender los textos clásicos de sus personajes porque no vio series como “Dragon Ball” y “Sailor Moon” de principio a fin.

Si bien Rebeca Gómez se consolida como actriz y directora tanto para televisión, cine, publicidad y videojuegos, recuerda que en sus inicios también quedó impactada cuando vio quién estaba detrás de uno de los personajes con los que creció.

“Cuando yo era nueva, no conocía a nadie, me acuerdo que llegué al estudio y escuché la voz de la Mujer araña. Yo amaba esa serie y de repente volteo y veo a una señora bajita, súper tierna, con una personalidad muy divertida y la mujer araña era muy recta, propia, toda una superhéroe”, relata.

“Mi cabeza se hizo bolas y claro, la Mujer araña es esta imagen y doña Sylvia Garcel es ella”.