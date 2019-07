Actores “destrozados” por la muerte de Cameron Boyce

Tras darse a conocer el fallecimiento del joven actor Cameron Boyce, la comunidad artística de Hollywood se mostró conmovida y envió sus condolencias a través de redes sociales.

Adam Sandler fue uno de los que escribió el mensaje más emotivo hacia el actor de 20 años de edad.

Sandler y Cameron Boyce trabajaron juntos en las películas de “Son como niños”, donde interpretaron a un padre e hijo.

“Muy joven. Demasiado dulce y gracioso. (Cameron) era el niño más amable, talentoso y decente. ¡Me encantó ese niño! Se preocupaba mucho por su familia, se preocupa mucho por el mundo.”“¡Gracias, Cameron! por todo lo que nos diste. Mucho más estaba en camino, nuestros corazones están rotos. Estoy pensando en tu increíble familia y enviamos nuestras más profundas condolencias“, escribió Adam Sandler en Instagram.

Cameron Boyce falleció mientras dormía como consecuencia de una enfermedad por la que recibía tratamiento.

Kenny Ortega, director de “Los descendientes” fue de los pocos en esa producción que lamentó el fallecimiento.

“Mi amor, mi luz y oraciones con la familia de Cameron. Cameron irradiaba tanto amor, alegría y compasión cuando estaba ante su presencia. Su talento, inconmensurable. Su amabilidad y generosidad, sobrecogedoras”, escribió.

Zendaya publicó en sus historias de Instagram: “Absolutamente destrozada. Mi corazón con tu familia y amigos.”

Skai Jackson, que interpretó a la hermana de Cameron Boyce en la serie “Jessie“ compartió un video de cuando el actor era niño y cantaba el tema “I’ll Be There” de Michael Jackson.

“No sé ni por dónde empezar. Me faltan palabras. No pensé que tendría que escribir esto. Cam, eras único. Mi corazón se rompió para siempre. Me siento dichosa por el tiempo que compartimos en el set… Serás el mejor ángel de Dios”, añadió.