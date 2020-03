Actriz de "La casa de papel" trabaja como enfermera por el Covid-19

La actriz Clara Alvarado de la serie “La casa de papel” decidió ejercer su carrera como enfermera y ayudar a personas contagiadas con Covid-19.

“Voy a pasar los próximos días de cuarentena trabajando como enfermera. Sismpre dije que tenía la carrera de enfermería como plan B pero desde hace dos días, se ha convertido en mi plan A”, informó a través de su cuenta de Twitter.

La actriz explicó que era algo que hacía en honor a su padre quien también es enfermero. “Tú te jubilas y yo me incorporo. Siempre has sido y serás mi mejor ejemplo”, añadió.

Clara Alvarado inició sus estudios de actriz desde pequeña pero sus padres la animaron a tener otra opción por cualquier cosa, fue así como estudió enfermería y ahora decide ejercer.

“Me encantaba la carrera, pero también la interpretación, así que decidí compaginar ambas cosas”, declaró para EFE.

Clara Alvarado explicó que no podía quedarse “de brazos cruzados” sabiendo que se necesita ayuda en los hospitales. La actriz está apoyando un anexo del Hospital La Paz en el que se enfocan al cuidado de adultos mayores.

“Esta es una experiencia que me va a marcar mucho. Hay muchas cosas que me impactan, sobre todo, el ver cómo una persona se marcha, o que ya no puedes hacer nada más por alguien. Es muy duro”.