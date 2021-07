Actriz de Televisa muestra sus cicatrices tras removerse los implantes de senos

Carmen Aub enseñó las marcas que lleva en su piel con la finalidad de enviar un poderoso y valiente mensaje.

CIUDAD DE MÉXICO.— Carmen Aub mostró al público las cicatrices que tiene en los senos, las cuales son para la actriz un recordatorio y un mapa que le revela el camino que ha tenido que pasar para quererse a sí misma.

Hace nueve meses, Carmen decidió retirarse los implantes de senos, un proceso que no fue fácil pero que actualmente la hace sentir muy plena y feliz.

En octubre de 2020, la protagonista de "El señor de los cielos" dio a conocer, a través de un vídeo que por motivos de salud y prevenir posibles trastornos que provocan los implantes, decidió retirárselos después de 10 años. La actriz indicó que fue un arduo trabajo interno que la llevó a decidir quitárselos.

"Me puse implantes de seno, no me arrepiento, me encantaron, me dieron muchísima seguridad, sobre todo en el medio que me desenvuelvo. Estoy lista para las críticas y para las palabras de aliento", expresó entonces.