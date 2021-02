Fabiola Guajardo reveló que un productor la rechazó para un personaje simplemente porque no le gustaba su boca.

MÉXICO.— Fabiola Guajardo dio a conocer que ella también alguna vez sufrió discriminación por su aspecto físico. La actriz reveló que un rasgo de su rostro evitó que consiguiera un papel.

Fabiola tuvo un encuentro con varios medios, ahí aprovechó para contar la malas experiencia que vivió al ser discriminada por un productor.

“Una vez, un productor no me quiso dar un personaje, es lo que me contaron, por la forma de mi boca, que porque era muy sensual muy sexy”, indicó la actriz.