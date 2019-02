Actriz responde a Shawn Mendes que acepta ser su novia… 6 años después

Después que Andrea Rossett dejara en “visto” a Shawn Mendes cuando en él le preguntó si quería ser su novia, la actriz respondió que sí… 6 años después de la propuesta.

Fue en 26 de marzo del 213 cuando el cantante se armó de valor y escribió en su cuenta de Twitter la pregunta.

“Andrea Russett ¿Serías mi novia?”, escribió acompañado de un emoji con ojos de corazón y mencionando a la YouTuber.

@AndreaRussett would you be my girlfriend? 😍

— Shawn Mendes (@ShawnMendes) 27 de marzo de 2013