Acusan a YosStop de "desacreditar víctimas" de abusos en las redes

Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, de nueva cuenta se encuentra bajo acusaciones relacionadas con la revictimización de Ainara Suárez.

La joven la señaló en esta ocasión por enseñar a sus fans a “desacreditar víctimas”, esto por deslindarse de su responsabilidad respecto al almacenamiento y difusión de contenido tipificado como pornografía infantil que la youtuber mostró a seguidores.

Mentirosa

“Cada quien puede tener su opinión de lo que pasó, pero no está cool que lo comparta con sus seguidores. No le crean, porque es una mentirosa".

"Si tú no me quieres creer está bien, pero déjalo ahí, no le enseñes a tus millones de seguidores a desacreditar a las víctimas", indicó Ainara en la nueva serie de acusaciones.

Serie de publicaciones

En los últimos días, la youtuber publicó vídeos en su canal en los que explica que está en medio de una campaña de desacreditación e incluso de movimientos feministas.

De acuerdo con una entrevista que la denunciante ofreció a la revista TvyNovelas, en 2018, cuando ocurrió el vídeo que YosStop compartió en su canal, Ainara intentó comunicarse con ella, aunque fue un intento infructuoso y el daño estaba hecho.

La bloquea

Incluso Ainara Suárez dijo que fue bloqueada tras pedir que se retirara el material del canal de la youtuber.

“Después de que subió el vídeo de patética generación, le mandé un mensaje por Instagram diciéndole que qué mala onda no haberse puesto en contacto conmigo y tomado la versión de la otra niña, y nunca me contestó, me bloqueó. Sí tenía los datos de quién era, porque yo le mandé mensaje y lo vio, ¿por qué me bloqueó? No está padre mentir”, dijo a la revista.

Acosada

Después del trauma y de la revictimización que sufrió, Ainaradijo que intenta tomar la situación con otra perspectiva y continuar con su vida, no obstante, relató que al momento es difícil dar vuelta de página, pues son muchos los señalamientos que le pesan en redes sociales.

“Yo subí ese vídeo porque usé un sonido que estaba siendo tendencia, fue una manera de manejar mi trauma con humor para no sentirme tan mal; no fue por fama ni por likes, no esperaba que se hiciera grande".

Entre mujeres

"Intento que no me afecte, que se me resbale, pero obviamente sí me llegan algunos comentarios de ese tipo. Está pésimo, porque entre mujeres deberíamos apoyarnos, se me hace horrible atacarnos".

"No creo que sea como se deben hacer las cosas, deberíamos estar ahí una para la otra, y en este caso no es así. Tengo muchos sentimientos al respecto, estoy abrumada”, contó sobre su fase de de superación.

Ainara explicó su situación para superar los abusos sexuales y el material que hizo viral YosStop, e hizo un llamado a la influencer para dejar de denigrar a las personas, especialmente a las que han sido víctimas de vejaciones.

También te interesa: Cascada de críticas en redes contra la youtuber Yosstop