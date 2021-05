Acusan de millonario fraude al padre de Frida Sofía (vídeo)

El empresario Roberto Morales, acusó en entrevista para el programa “Ventaneando” que Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía, lo defraudó por varios millones de pesos.

Luego de que Pablo externara todo su apoyo a Frida tras denunciar públicamente a su abuelo Enrique Guzmán por abuso durante la infancia, ahora se revela que Moctezuma está envuelto en este lío legal.

Presunto fraude de Moctezuma

De acuerdo con el programa de espectáculos, Roberto tiene una denuncia abierta en contra de Moctezuma por una estafa de más de 10 millones de pesos que le adeuda desde 2007 por la venta de un restaurante ubicado en Paseo de la Reforma, en Ciudad de México.

“Este personaje lo conozco yo. En uno de mis restaurantes, que tenía yo ubicado en Reforma-Lomas, de la nada llega, se presenta, como cliente y a platicar conmigo que estaba interesado en comprar el restaurante”, contó el empresario.

Sobre el modus operandi del padre de Frida, Morales detalló, según citó Vox Populi Noticias.

Moctezuma y cheques sin fondos

“En varias ocasiones me dio cheques sin fondos, tres o cuatro ocasiones y me decía que lo esperara, que ya iba a fondear la cuenta, etcétera, hasta que después de mucho tiempo pues me cansé".

"Pasó cerca de un año aproximadamente, en lo que me traía a la vuelta y vuelta, incluso como habíamos llegado a la negociación de vender el restaurante, me invitaba a ser parte del nuevo restaurante, cosa que nunca se consumó, parece que ya tenía todo planeado".

"Ya le había entregado los documentos del restaurante porque él había firmado contratos conmigo y pagarés”, apuntó Morales.