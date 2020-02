Adam Levine pide disculpas por su actitud en Viña del Mar (Vídeo)

CHILE.— Adam Levine, cantante de Maroon 5, pidió disculpas por la actitud "muy poco profesional" que tuvo en el festival chileno de Viña del Mar.

La cual no ha parado de ser muy criticada por su desgana y por los improperios que soltó después, entre bambalinas.

Corriendo y sin gaviotas: así fue el abrupto final Maroon 5 en Chile🇨🇱



23:18 Girls Like You. Apenas terminó el tema, Adam Levine salió corriendo del escenario y tal como se había anunciado, no conversó con los animadores ni dio tiempo para entrega de la gaviota en #Vina2020 pic.twitter.com/OM8xBHKRpI — Edigre C Carreño R (@edigrecr) February 28, 2020

Adam: "Hubo cosas que me alteraron"

El cantante de 40 años, convencido de que el público chileno lo merece, se dispone a "explicar lo que pasó" en la Quinta Vergara, sede del festival.

"Como banda, haces muchos 'shows' y soy muy entusiasta y apasionado por los conciertos y dar lo mejor para ustedes. Tocar lo tomamos como algo muy serio, a veces demasiado", añadió Levine en el vídeo grabado a modo "selfie".

No saludó, no interactuó con el público, no se despidió.

Se le vió fastidiado de estar en #Viña2020 y se mandó unas buenas desafinadas.#Maroon5 pasó sin pena ni gloria🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/iQ7UO2Ax1i — 🐕🐈Yo Opino🐈🐕 (@Yo_Opino_61) February 28, 2020

También aclaró que hubieron cosas que lo alteraron y que eso intervino para que su actitud, que el mismo califica como poco profesional, salga a flote en el escenario.

"Hubo cosas que me alteraron anoche y me afectaron cómo me porté en el escenario. Fue muy poco profesional y pido disculpas por eso. Reitero, es todo para hacer lo mejor posible para la banda", añadió el artista en sus disculpas.

Para finalizar su video de disculpas, termina diciendo que estar en Suramérica es de sus cosas favoritas.

"Porque a veces es muy difícil para mí esconder la complicación. Los decepcioné y ofrezco disculpas. Es un 'show' de muchos. Estar en Suramérica es una de nuestras cosas favoritas", concluyó.

Adam Levine dio explicaciones y pidió disculpas en sus historias de instagram #Maroon5 #AdamLevine pic.twitter.com/M79UDn9x3g — Toña🌸 (@anto__tapia) February 28, 2020

Una presentación muy criticada antes, durante y después del concierto

Desde el primer momento, el concierto de la banda fue objeto de fuertes críticas en las redes sociales.

Iniciaron los comentarios negativos por la demora con la que comenzó; continuaron con la desgana con la que se presentó el grupo.

Siguieron las críticas por no adaptarse al formato del festival, evitar la convivencia con los presentadores y ni querer recibir la emblemática Gaviota, símbolo del evento.

"esto es un programa de television, eso es lo que es , no un concierto" Las razones por que el grupo dejo una mala actuacion en Chile , Maroon 5 pic.twitter.com/JIB8Yr1LTD — nacho g. ignacio %41 (@nacho25ok) February 28, 2020

También podría interesarte: Adam Levine llama "maldita ciudad" a Chile en un vídeo

Síguenos en Google Noticias