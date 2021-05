Adamari López se separa de Toni Costa tras 10 años de relación (vídeo)

La actriz y presentador dio a conocer que se encuentra separada de su pareja, pero conserva la esperanza de que las cosas se arreglen.

MIAMI.— Adamari López confirmó a través de un vídeo en redes sociales su separación de español Toni Costa, con quien sostuvo una relación por 10 años. La actriz declaró que se se encuentran separados, pero no pierde la esperanza de que puedan salvar la relación.

“Después de casi 10 años de unión y de tener la dicha de juntos procrear a nuestra adorada Alaia, he decidido reevaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla”, expresó visiblemente afectada la también conductora.

A través de un vídeo que compartió en su cuenta de Instagram Adamari quiso dar a conocer su separación para así evitar especulaciones sobre el tema.

“He decidido separarme de Toni. Sé que es una noticia difícil de comunicar y de asimilar, pero como siempre lo he hecho y con la honestidad que me caracteriza, prefiero que lo escuchen de mi”.