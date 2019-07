Adela Micha posa en bikini y “sin ombligo”

Adela Micha fue criticada por su fotografía La conductora se encuentra de vacaciones con su hijo Adela Micha prefirió cubrirse más en sus siguientes fotos ❮ ❯

Adela Micha se mostró orgullosa en bikini pero fue víctima de burlas y críticas al “abusar del photoshop” y eliminar su ombligo.

La conductora lució un sombrero vaquero blanco que combino con un top, short de mezclilla, botas vaqueras y lentes de sol pero lo que verdaderamente llamó la atención fue la zona del abdomen pues parecía que no tenía ombligo.

“Ya no estás en edad de esos atuendos. Más que bien te vez ridícula. Acepta tu edad y viste tops más bonitas y si no, pues no publiques esas fotos que en verdad dan pena ajena”, fue uno de los comentarios.

“Señora, se le cayó un poco de ombligo en su Photoshop”, señaló uno de sus seguidores. La imagen acumula más de 22,000 likes y aunque en su mayoría son halagos por su figura, decenas de sus fans notaron algo extraño en su abdomen plano.

“Se borró casi por completo el ombligo”, “casi no se nota la foto truqueada jaja”, “hasta el ombligo te borraron, demándalos chula”, “aguas con los horrores del photoshop”, fueron otros de los comentarios.

Incluso le cuestionaron si se sometió a una lipectomía para retirarse la piel y flacidez del abdomen.

Tras los comentarios, Adela Micha optó por posar con más ropa en las demás fotografías de sus vacaciones junto a su hijo.