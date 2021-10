La impresionante evolución de Adele a través de los años en fotos

Adele causa euforia al lucir impactante en la portada "Vogue"; habla de un antes y después en su cambio físico.

MÉXICO.— Adele sigue causando impacto y colocándose en la mira del mundo entero. Después de anunciar su regreso a la música con el lanzamiento de su próximo disco y el adelanto de su nuevo sencillo "Easy On Me", ahora la cantante británica hace historia al convertirse en la primera celebridad en compartir portada de la revista Vogue en su edición británica y estadounidense.

Aunque son las fotografías hechas en la prestigiosa revista de moda las que han causado la locura, pues la intérprete de "Skyfall" luce más bella que nunca. De igual modo, las páginas de Vogue fueron llenadas con una extensa entrevista en la que Adele habló su divorcio de Simon Konecki, su nuevo romance con el agente de la NBA, Rich Paul, y su transformación física.

También podría interesarte: Adele regresó y así suena su nuevo tema "Easy On Me"

Elegante y muy bella la Adele de 2021

Para la portada de la revista Vogue, Adele optó por un estilo muy elegante como se aprecia en la edición británica en la que porta un vestido verde largo, un discreto pero muy favorecedor maquillaje y un peinado con bun. Aunque la portada de EE.UU. fue la que más revuelo causó, ya que sin dejar a un lado el refinamiento, la intérprete de "Someone Like You" lució muy sensual enfundada en un vestido amarillo con escote bardot.

También podría interesarte: Adele próxima a sacar nuevo álbum; aparecen misteriosos letreros con el 30

Adele habló por primera vez de su divorcio

La cantante de 33 años se sinceró y admitió en las páginas de la versión británica de la revista Vogue que durante su matrimonio no era feliz.

"Simplemente ya no estaba bien para mí. No quería terminar como muchas otras personas que conocía. No era miserable, pero me habría sentido miserable si no me pongo a mí misma en primer lugar. Pero, sí, no pasó nada malo ni nada de eso [...] No estaba feliz. “Ninguno de los dos hizo nada malo. Ninguno de los dos nos lastimamos ni nada de eso [...]", es la explicación que Adele dio de por qué finalizó su matrimonio.

Cabe destacar que en septiembre de 2019, la cantante de "When we were young" solicitó el divorcio de Konecki, el padre de su hijo Angelo, de ocho años. Adele de 33 y Konecki de 46 años de edad llegaron a un acuerdo a principios de este año (2021).

También podría interesarte: Adele 2020: el antes y después de la dieta sirtfood en fotos

Adele antes y después fotos

Tras un retiro de seis años de la música, Adele también sintió la confianza para hablar sobre su impresionante pérdida de peso, por lo que dijo a la revista: "Fue por mi ansiedad".

"Me di cuenta de que cuando hacía ejercicio, no tenía ninguna ansiedad [...] Pensé, si puedo hacer que mi cuerpo sea físicamente fuerte, y puedo sentir eso y ver eso, entonces tal vez un día pueda hacer que mis emociones y mi mente sean físicamente fuertes", detalló la cantante, asegurando que "nunca se trató de perder peso".

Hacer ejercicio le proporcionó un espacio para canalizar su estrés hacia algo positivo, aunque también le dio crédito a su entrenador Gregg Miele por ayudarla a sentirse segura y bienvenida en el gimnasio

"Se convirtió en mi momento [...] y todas estas otras personas que han salido diciendo que me entrenaron. Malditos bichos raros, ¡Nunca los he conocido en mi vida!" dijo en tono de broma a la revista.

También podría interesarte: Adele perdió más de 60 kilos con la famosa dieta sirtfood