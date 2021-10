La cantante inglesa causó gran emoción en sus fans al dar señales de su regreso a la música y con nuevo material.

INGLATERRA.— Adele desató la euforia de sus fans tras actualizar sus redes sociales y sitio web, pues reavivó los rumores del lanzamiento de nuevo disco que llevaría por nombre 30.

Aunado a esto, la "aparición" de letreros y proyecciones en algunos monumentos de grandes capitales del mundo como Londres, París, Amsterdam, Toronto y Roma con el número 30, ha hecho creer a varios seguidores de la intérprete de temas como "Hello", "Someone like you" o "Skyfall" que está lista para regresar a la música.

La verdad es que @Adele y yo nos pusimos de acuerdo pa mostrar los cumpleaños así sencillito. 🤩 pic.twitter.com/7PHsquJ1kY — El mismo pato del año pasado (@zetadel91) October 5, 2021

Lo que se sabe del posible nuevo álbum de Adele

De acuerdo con algunos rumores, se especula que el nuevo material discográfico de Adele salga a la venta el 19 de noviembre. No obstante, se espera que en las próximas horas la misma Adele o su equipo de trabajo revelen más detalles de lo que sería el regreso musical de la cantante que desde 2015 no lanza un tema inédito.

Adele podría cantarle al amor

La cantante inglesa ha confesado que para componer canciones suele inspirarse en las vivencias que ha tenido, es por ello que este nuevo disco podría no ser la excepción. Sin embargo, Adele se encuentra en una etapa en la que aparentemente la "vida le sonríe".

Además de haber tenido un cambio radical en su apariencia, la cantante se muestra felizmente enamorada y por si fuera poco, en marzo de este año (2021), Adele y su ex marido, Simon Konecki, finalizaron todos los trámites de su proceso de divorcio, el cual se complicó en varias ocasiones.

Hace tan solo un par de semanas, la británica confirmó su romance con Rich Paul, uno de los agentes deportivos más prestigiosos de la NBA. Mediante una fotografía en blanco y negro tomada en el photocall de una boda de una de las estrellas del basquetbol, Adele y Rich oficializaron su noviazgo.

Gente lamento informar que Adele no va a sacar su album, los carteles de 30 es por la fiesta de mi cumple el 16/11. Les espero pic.twitter.com/wRu5YRI6mJ — Agustín (@Agustin_M) October 5, 2021

El marketing del álbum de Adele 10/10 pic.twitter.com/KgOLXjAQMr — Sebastián. (@tiancardona_) October 5, 2021

.@Adele está en todos los lados, literalmente 👏 pic.twitter.com/Yd854fxUsg — Óscar Martín Mesonero (@oscarmarmes) October 5, 2021

Hasta Twitter se emocióna con Adele pic.twitter.com/fuVAL23xVU — Liv Styles 💜 (@OlivialvsLouis) October 4, 2021

