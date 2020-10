''Adiós, Berta'': internautas se despiden de Conchata Ferrell

Conchata Ferrell, actriz que diera vida a Berta, la simpática ama de llaves de Charlie Sheen en la serie “Two and a Hall Men”, falleció a los 77 años, víctima de complicaciones cardiacas.

She was a beautiful human



Berta’s gruff exterior was an invention of the writers. Chatty’s warmth and vulnerability were her real strengths.



I'm crying for the woman I'll miss, and the joy she brought so many.