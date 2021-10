¡Adiós sociedad! Mariana Ochoa y Érika Zaba ya no trabajarán juntas

Mariana Ochoa y Érika Zaba decidieron disolver su sociedad empresarial que tenían con "Disfraces de Peli", que las mantenía unidas desde 2012.

CIUDAD DE MÉXICO.- Los problemas entre los OV7 parecen continuar, meses después de que la agrupación protagonizada uno de los mayores escándalos en su historia, debido a que sus integrantes Ari Borovoy, Kalimba Marichal, Érika Zaba y M’balia Marichal se enfrascaron en un pleito mediático con sus compañeros Óscar Schwebel, Lidia Ávila y Mariana Ochoa.

Como se recordará, el pleito se desató por la gira de los 30 años de la fundación de la banda, que estaba planeada para comenzar a principios de 2020, pero que se vio frustrada por la pandemia.

En medio de este conflicto, Mariana Ochoa y Érika Zaba sorprendieron a sus seguidores al dar a conocer que tomaron la decisión; poner fin a la sociedad empresarial que tenían en "Disfraces de Peli".

Se trata de un negocio que Mariana fundó en 2010 con su hermano Octavio y al que Érika se sumó en 2012. La noticia fue compartida a través de un Instagram Live que ambas realizaron en sus cuentas personales

Por su parte, Érika reconoció que lamentaba mucho no poder ayudar a Mariana con los inventarios que suelen ser comunes en esta época del año.

"Le dije a Mariana: ‘Yo me voy a tirar de un puente si este octubre tengo que ayudar en disfraces’, porque me siento frustrada de no poder ayudar como quisiera porque estoy con Hi Darling a tope", comentó.