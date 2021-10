Se prepara para el Vive Latino

Admite Fernando Delgadillo nervios por su actuación

CIUDAD DE MÉXICO.— La propuesta lírica de Fernando Delgadillo llegará por primera vez al Festival Vive Latino en 2022, avalado por más de tres décadas de trayectoria y 15 discos.

“Creo que con que me escuchen, que tenga un rato para hacer mi trabajo y que la gente tenga la disposición de ponerse a escuchar, es una oportunidad”, asegura.

Además de agradecido, el cantautor, de 55 años, considera esta invitación como una oportunidad para llevar su música a nuevos públicos y atraer a las nuevas generaciones a su visión.

“Tenemos muchos años en este medio, y que de pronto le hagan a uno un lugar en este tipo de espacio, tan importante, me pone contento. Yo no pensaba que me fueran a invitar a este festival porque más bien llevan artistas de rock vigentes y lo que hago yo tiene que ver con la trova, las letras, la poesía. ¡Qué bueno que haya esta apertura, que nos inviten a llevar otro tipo de canciones para ver qué acogida le puede dar la gente a la música y viceversa!”, afirmó Delgadillo.

A pesar de que ya se presentó, en 1997, en el Festival Internacional de la Televisión de Beijing, en China, y meses después en el Festival Internacional de la Juventud en La Habana, Cuba, los nervios invaden al compositor, quien adelantó que compartirá el escenario con su fiel acompañante: el ron.

“Sí (tendré una copa de ron), pero la llamaré té de manzanilla, suena mejor”, dijo entre risas.

“Confiado al cien por ciento nunca se puede estar, por eso tienes que estar abusado para que no te ganen los problemas”.

Aún faltan unos meses para el gran día, a mediados de marzo, pero Delgadillo ya comenzó con la preparación de su espectáculo, el cual, promete, será inolvidable.

Hará un breve recorrido por su trayectoria, incluirá temas de antaño y actuales.

“Hoy ten miedo de mí”, “Entre pairos y derivas” y “Carta a Francia” son algunas de las canciones que no pueden faltar”, dijo.

Paralelamente, el guitarrista alista su nuevo disco, sin fecha de publicación.