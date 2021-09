Adriana Fonseca casi muere por una bacteria, regresa a la TV (vídeos)

Adriana Fonseca regresará a las telenovelas después de varios años de estar alejada de la televisión.

La actriz fue invitada del programa “Montse y Joe” para hablar de sus nuevos proyectos profesionales y de lo que ha sido su vida en el tiempo que no se supo de ella.

Adriana Fonseca está feliz con este nuevo proyecto que llegó a su vida 🤩 https://t.co/dVEe9Yizqh — Unicable (@UnicableOficial) September 9, 2021

Adriana Fonseca, infectada por una bacteria

La famosa reveló que enfrentó momentos muy complicados debido a una grave crisis de salud provocada por una bacteria que casi le provoca la muerte.

Monserrat Olivier, conductora del programa, le preguntó a Adriana Fonseca si era cierto que casi se muere por un virus o bacteria.

La respuesta de la actriz fue que sí, aunque descartó que se relacione con el Covid-19.

Siete cirugías a Adriana Fonseca

“Sí, me dio una situación que no he hablado… era una bacteria y me hicieron siete cirugías”

La actriz se mostró reacia a contar más sobre la bacteria que la atacó, pero reconoció que sus problemas de salud fueron tan serios que por poco muere.

“Casi pierdo la vida y eso me hizo valorar muchísimas cosas… Eso me pasó en el 2009 y así, bye todo 2009, 2010, bye. Siete cirugías, pasó en Los Ángeles… Todavía no conocía a mi marido. Me pasó todo esto y luego 2011, volví a hacer otra obra de teatro y como que ya, salí… pero sí fue de que casi ahí quedo”.

Una dura experiencia para Adriana Fonseca

La famosa prometió que algún día dará más detalles del asunto y agregó que sus problemas de salud le ayudaron a cambiar su perspectiva de la vida.

Adriana Fonseca apuntó que la experiencia fue tan dura y la vivió sola, que llegó un momento en el que suplicó a Dios que le ayudara a recuperarse.