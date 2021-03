Adriana Salcedo, sin amigos de MasterChef: ''Porque así lo quiero''

Hace unas semanas, MasterChef México confirmó en su último programa a Adriana Salcedo como la ganadora de un millón de pesos y el título como la Mejor Cocinera de la octava temporada.

Sin embargo, no muchos celebraron el triunfo de la joven de 26 años y originaria de Guasave, Sinaloa; pues su triunfo se filtró meses atrás de la gran final, lo que hizo que muchos consideraran que los jueces la estaban favoreciendo.

Adriana responde sobre las ''empanadas crudas''

Rápidamente Adriana se convirtió en blanco de críticas y mensajes de odio, debido a que se convirtió en la primera finalista de la contienda culinaria, justo en un programa en el que presentó unas empanadas crudas, lo que causó comentarios negativos hacia los jueces.

No obstante, a través de sus historias en Instagram ella contó su versión sobre esas empanadas y asegura que nunca entregó nada crudo e incluso el propio chef José Ramón Castillo la regañó por asegurar aquello en su entrevista.

Además, las “caras” de la sinaloense –que muchos tachaban de pucheros- y su manera tan directa de decir las cosas, hizo que sumara detractores antes de coronarse con el título de MasterChef.

Al respecto, Adriana admite que no hizo muchos amigos durante el reality show, pues entre las amistades, considera que solo puede contar a David y José Luis. No obstante, dice que fue ella quien decidió permanecer sola y no hacer amigos, pues su objetivo era convertirse en la ganadora.

“Tomé la decisión de apartarme, porque yo soy así (…) para mí es ‘vámonos respetando si no nos llevamos tan bien’, el problema es si se pierde el respeto, pero cuando se fueron mis amigos yo dije ‘aquí estoy sola porque así lo quiero, prefiero estar sola’”, comparte la joven vecina de Los Mochis, en declaraciones citadas por Radio Fórmula.

¿Qué piensa Adriana de las críticas y mensajes de odio?

Sobre el papel de “villana” y “niña mimada” que los internautas le adjudicaron antes de llegar a la gran final, la joven se ríe y admite que no le toma importancia a los comentarios pues ella sabe quién es:

“Tengo un carácter muy fuerte y soy muy de frente. A mí no me gusta el pleito ni andarte cuchicheando. Yo siempre fui de ‘¿tienes un problema conmigo? Me lo puedes decir’ (…) la gente puede juzgar o decir, al final son personas que no me conocen, que solo me vieron dos horas, una vez a la semana”.

No obstante, asegura que respeta las opiniones, incluso de las personas que la critican, pues a pesar de todo ella está viviendo el sueño de haber ganado MasterChef.