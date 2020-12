“Afterglow”, de Ed Sheeran, ya está en rotación

MADRID (EFE).— El cantautor Ed Sheeran publicó por sorpresa y como gesto de agradecimiento a sus seguidores un tema nuevo titulado “Afterglow”, que está disponible en todas las plataformas digitales.

“Es una canción que compuse el año pasado y la he lanzado para ustedes. No es el primer sencillo de mi próximo álbum, es simplemente una canción que me encanta y espero que les encante también”, especificó el compositor e intérprete británico en unas declaraciones recogidas por su discográfica en las que desea “un descanso seguro y feliz año nuevo”.

Warner Music detalló que la canción fue coescrita junto con David Hodges y FRED, quien también la produjo con Sheeran y PARISI.

“Afterglow” es el primer tema de su autoría que lanza desde que hace justo un año anunció que se tomaba un descanso del trabajo y de las redes sociales para “viajar, escribir y leer”.

Fue al término de la gira “Divide”, lanzada en marzo de 2017 y con la que realizó 260 espectáculos en más de cincuenta países.

“Prometo volver con música nueva cuando sea el momento adecuado y haya vivido un poco más para tener algo de lo que escribir”, afirmaba entonces el músico de Suffolk.