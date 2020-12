Agradece al Diario: un reportaje de Mariah Carey en una lista mundial

El 1 de diciembre pasado el Diario publicó en esta sección un reportaje teniendo a Mariah Carey como protagonista.

La nota fue titulada “Con espíritu navideño” y en el subtítulo se lee “Llevar alegría a la gente, la misión de Mariah Carey”.

En un vídeo que la cantante compartió ayer en agradecimiento a los medios de comunicación que publicaron sobre ella y su especial navideño transmitido por Apple, el Diario fue incluido con la foto de la edición impresa, junto a importantes medios como “The New York Post”, “Dayli Mirror”, “The Wall Street Journal”, “People”, “Billboard”, “Elle”, entre otros.

El vídeo transcurre con varias de las entrevistas hechas a la cantante, quien agradece al público haber reproducido millones de veces el tema “All I Want For Christmas Is You”, considerado un clásico de Navidad que el año pasado cumplió 25 años de haber sido lanzado.

El vídeo, que está disponible en las redes sociales de la cantante, tiene una duración de poco más de dos minutos, y es exactamente en el minuto cincuenta y dos en el que aparece la edición del Diario. La cantante luce un vestido rojo y está sentada en un sillón del mismo color.— Santiago Cortés Pérez

De un vistazo

Himno decembrino

Ayudar a otros a entrar en el espíritu navideño es parte del legado del tema “All I Want For Christmas Is You”, que interpreta Mariah Carey y que en 2019 hizo historia al ocupar el primer lugar del Hot 100 de Billboard,