Agradecen a Dios los Montaner por el éxito de “Amén”

Cuando “Amén” fue lanzada en los días previos a la Navidad pasada, la familia Montaner: Ricardo, Mau, Ricky, Evaluna y su esposo, Camilo Echeverry, no se imaginó el alcance que tendría este sencillo en un mundo abrumado por la crisis sanitaria mundial del Covid-19.

Sin embargo, hoy día, el vídeo es uno de los más vistos en la red con más de 120 millones de reproducciones, hecho que hace suponer a la familia que detrás de éste se encuentra la mano de Dios.

Ayer, por la mañana, la familia Montaner ofreció una conferencia de prensa virtual que contó con la participación de más de 250 periodistas de 13 países, encabezada por el compositor e interprete venezolano Ricardo Montaner, acompañado por sus hijos Mau y Ricky y de su yerno Camilo. Evaluna no estuvo presente debido a compromisos con el rodaje de una producción.

La canción, escrita en 2019 pero lanzada a finales de 2020, se posicionó en el gusto del público en un momento crucial en el mundo debido a la pandemia por el Covid-19.

La canción, habla de ese íntimo acercamiento espiritual con Dios en un momento de incertidumbre, inquietud, debilidad o temor, la respuesta a la pregunta “¿A qué le temo si cuidas de mi?”.

“Amén” forma parte del próximo álbum de Montaner también titulado “Amén”, que debe lanzarse en marzo próximo con ocho temas.

El autor de “Déjame llorar” explicó que “Amén” es una canción cuya letra habla de ese acercamiento espiritual que experimentan las almas sensibles cuando no alcanzan a comprender, en su limitada condición humana, las cosas que ocurren alrededor y que le afectan.

Explicó que la canción al lanzarse pretendía llevar un mensaje de aliento y esperanza tocando las fibras más sensibles de las personas ante una realidad que rompe con el sentido de sociedad con que habían crecido.

En 20 días se convirtió en uno de los vídeos más vistos de la red, con más de 120 millones de visitas, algo que la familia Montaner no se esperaba y que les hace suponer que Dios está obrando a través del mismo para llevar un mensaje de aliento y esperanza a quienes viven acongojados por la pandemia del coronavirus.

“¿Cómo no estar claros de que Dios está detrás de todo esto?” se preguntó Ricardo: “solo con el respaldo de Dios se puede explicar lo que está sucediendo con “Amén” explicó el artista.

Ricardo Montaner reflexionó en torno a lo que está sucediendo con el tema que llama a Dios a aquietar mi inquietud. Señaló que la canción unió más a la familia Montaner, una familia de por si unida por el amor, el cariño y la música.

“La publicidad no lo es todo, la campaña de promoción más costosa no sirve de nada si la canción no es buena en letra y arreglo musical; si no tocas las fibras más sensibles de quien la escucha, si no es capaz de dejarle algo al interior de la persona”.— Emanuel Rincón

De un vistazo

En rotación

En el videoclip, los Montaner cantan juntos en una especie de bodega industrial, pero gracias al movimiento de cámara y a su cambio de posiciones, avanzan en secuencia creando un efecto dinámico. “Con ‘Amén’ nos dejamos ver vulnerables y nos dejamos ver débiles”, dijo Ricardo Montaner.