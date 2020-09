Agridulce jornada de festival

Woody Allen, una presencia virtual en San Sebastián

SAN SEBASTIÁN.— Ver aparecer en la sala de prensa del Kursaal, el recinto en el que se celebra el Festival de Cine de San Sebastián, a las actrices de “Rifkin’s Festival” (la nueva película de Woody Allen), Gina Gershon y Elena Anaya, fue una imagen agridulce.

Woody Allen respondió las preguntas de los periodistas por videoconferencia, pues por la emergencia sanitaria él y su familia no pudieron salir de Nueva York.

Más tarde, en plena gala inaugural, Allen presentó con un vídeo el filme con el que le escribió una carta de amor a San Sebastián y a su certamen fílmico, pues en esta película todo ocurre en la bella ciudad vasca.

“Pasé meses maravillosos viviendo y rodando ahí y nada nos hacía más ilusión a mí y a mi familia que presentar esta película, pero llegó este virus. Espero que les guste y nos vemos cuando termine la pandemia”, dijo Allen en el vídeo.

Cabe decir que la Mostra de Venecia animó tanto a los organizadores como a los participantes, entre los que se encuentra el director mexicano Michel Franco quien con su nueva cinta, “Nuevo orden”, se hizo con el León de plata en el festival de los canales y llega a la ciudad vasca para ser parte del Jurado que preside el cineasta italiano Luca Guadagnino.

Siguiendo esta ola de optimismo, estos últimos días varias estrellas que estaban en duda confirmaron su presencia como Johnny Depp, quien presentará el documental “Crock of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowan” (Sección Oficial a concurso) del que es productor Matt Dillon que dirige y produce el largometraje “El gran Fellove”, así como Viggo Mortensen, que recibirá el Premio Donostia 2020, máximo galardón honorífico del Festival. Mortensen presentará la cinta “Falling”, su debut como director.

Entre los platos fuertes del Festival está que en esta edición se podrán ver en las salas 17 películas de la Sección Oficial del cancelado festival galo a las que se les puso la etiqueta honoraria de Cannes 2020.

El delegado general del Festival de Cannes, Thierry Fremaux, tuvo un momento en la gala inaugural en el que dijo que estaba feliz de estar esta noche en uno de los festivales más importantes del mundo.

“San Sebastián es cada año un encuentro muy importante de la industria mundial por las estrellas, por los filmes pero también por los amigos. Hace solo dos semanas estábamos Rebordinos (director de San Sebastián) y yo juntos con Barbera (director de Venecia) en la Mostra para decirle al mundo que el cine está vivo. Y hoy lo repito aquí. Siempre hay amenazas a las salas de cine y quiero decir que esas salas son importantes para nuestra cultura y para nuestro futuro. El cine nunca va a morir”, se despidió Fremaux entre aplausos.

Por otra parte, la directora y guionista española Isabel Coixet dedicó ayer su discurso de aceptación del Premio Nacional de Cinematografía 2020 a los cineastas que están empezando, a quienes recordó que “incluso para los que la desprecian, la cultura es el futuro”.

Isabel recibió el premio arropada por compañeras de profesión como las directoras Icíar Bollaín y Elena Trapé o la actriz Candela Peña.

Cuando se anunció la concesión del premio, el pasado 4 de septiembre, la directora anunció que usaría los 30,000 euros (35,500 dólares) con los que está dotado para apoyar “a la gente que empieza y que necesita un empujón”.

Ganadora de ocho premios Goya del cine español como directora o guionista y pionera en hacer un cine con proyección internacional, Isabel se refirió especialmente a las mujeres cineastas que tratan de abrirse camino. “La mala noticia” para ellas es que el esfuerzo "se multiplica por mil".

El jurado del premio destacó sobre su trayectoria, de más de tres décadas, que “abre nuevos caminos en el cine español” y “su inconformismo, su versatilidad y la proyección internacional de su trabajo”.

“Su obra transita por ámbitos geográficos, culturales, lingüísticos y estilísticos diversos. Es una cineasta que destaca por su libertad para elegir temas, su valentía para asumir riesgos, su inconformismo, su versatilidad y la proyección internacional de su trabajo”, señaló el acta del jurado.

La demencia puede tener su parte cómica pero la progresiva desconexión con la realidad es tremendamente dura. Este proceso lo plasmó en “The Father” el dramaturgo francés Florian Zeller, que ahora adaptó la obra teatral para su debut cinematográfico, que presentó ayer en el Festival.

Esta película conmovedora, que causa sonrisas y es a la vez profundamente triste, se presenta en el certamen donostiarra dentro de su sección Perlas, que recoge lo mejor de otros festivales.

Las magníficas interpretaciones de Anthony Hopkins y Olivia Colman elevan este primer trabajo tras la cámara del reconocido y premiado escritor, quien se decidió a saltar del teatro a la gran pantalla por “necesidad”, como “una continuidad” de lo que había hecho hasta ese momento.

Zeller se embarcó entonces en una producción británica por un único motivo, porque cuando comenzó a imaginar la película le vino “a la cara” el rostro del actor galés.

“Fue entonces cuando empecé a escribir el guión en inglés, y no fue fácil porque soy francés, porque era mi primera película y porque estoy hablando de Anthony Hopkins”, asegura el autor.

“Anthony ha sido formidable, ha sido extraordinariamente generoso. Ha dado mucho por la película, tiempo, energía. Ha sido extremadamente valiente. Llega a explorar totalmente un territorio emocional al que no ha sido fácil de acceder. Me he sentido muy mimado”, asegura.

Para Olivia, que interpreta a la hija del protagonista, a una mujer que se enfrenta al deterioro de su padre, también tiene piropos. “Siempre la he adorado. Pienso que es la mejor actriz inglesa, la más grande. Tiene una magia particular, desde el momento en que la ves, la quieres y creo que es imposible no amarla”, afirma.

Dice que este filme también lo refleja. “No es solo la historia de un hombre que pierde sus referencias, es también la de una mujer que intenta gestionar esta situación dolorosa. Sabía que la empatía que nos despierta de manera espontánea Olivia Colman iba a dar a la película este color en concreto”, añade.

Zeller, que contó con Christopher Hampton como coguionista, dice que optó por este texto entre todas sus obras de teatro porque entiende que el cine no está hecho solo para contar historias, sino también para compartir “cosas que son más grandes que nosotros, emociones que nos acercan unos a otros como parte de la humanidad”.

Asimismo, el argentino Pablo Agüero echa por tierra el mito de las brujas que ha llegado hasta nuestros días en “Akelarre”, un drama histórico que transcurre en el País Vasco en 1609 y que busca proponer una lectura feminista y libre de clichés de las cazas de brujas.

La película se proyectó ayer en la sección oficial a competición del 68 Festival de Cine de San Sebastián.

Agüero se inspiró en el libro “Tratado de la inconstancia de los malos ángeles y demonios” del juez francés Pierre de Lancre.

De Lancre recorrió el País Vasco en 1609 interrogando a cientos de personas y condenando a decenas de mujeres a la hoguera por supuestos actos de brujería. Eran mujeres jóvenes, de entre 15 y 24 años, que asustaban por la rebeldía característica de la edad y la libido que generaban en los hombres, según admite el propio juez en su relato y defiende Agüero en la película.

“Es la belleza y libertad de esas mujeres lo que les perturba, lo interesante es que este juez lo admite mientras que otros lo niegan, buscan subterfugios porque no quieren admitir que el demonio en realidad está en ellos”, subraya el director argentino.— EFE y El Universal