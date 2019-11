Ahora es Taylor Swift quien está con Shawn Mendes; remezcla “Lover”

LOS ÁNGELES.— La cantante Taylor Swift reveló que creó junto al cantante Shawn Mendes un “remix” de “Lover”, uno de los sencillos de su reciente álbum homónimo, lo que generó una ola de reacciones de sus fans en internet.

