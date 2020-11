Aída Cuevas perdona a su hermano Carlos

CIUDAD DE MÉXICO, (El Universal).- Después de varios meses de dimes y diretes que llegaron hasta decantar un pleito legal, Aída Cuevas sorprendió al asegurar que le otorgará el perdón a su hermano Carlos.

Tras la salida de los tribunales una de las máximas cantantes de música vernácula, junto con su abogado, reveló los motivos que la llevaron retirar la demanda contra el también intérprete de boleros.

Paz mental

"Por su salud mental, por su paz mental, fue una decisión que tomó en familia, pues tomó la decisión junto a sus hijos, ha decidido otorgar el perdón ante el ministerio público a favor de su hermano", comentó el jurista.

"Con este perdón se expira la acción penal y por lo tanto la carpeta se denegó por la acción que presentamos nosotros".

Agresión verbal

Tras esto, Aída Cuevas recalcó que los comentarios mal encaminados pueden dañar a las personas aunque muchos crean que no es así y pese a esto sólo desea que Dios también lo perdone.

"Creen que porque a uno lo agreden verbalmente no afecta, sí afecta y afecta mucho cuando es de la sangre, afecta mucho más, entonces doy por terminado todo, hoy le otorgo el perdón y también que Dios lo perdone", expresó la cantante de éxitos como "El pastor", "Quizás mañana"; entre otros.

Origen del pleito

El pleito entre los dos hermanos comenzó, entre otras cosas, luego de que Carlos Cuevas minimizara un comentario que hizo Aída cuando reveló que Juan Gabriel le propuso matrimonio y que él la señalara como el chofer del Divo de Juárez.

Por ello, la misma cantante realizó una acción legal para que los ataques verbales de su hermano terminaran y hasta en sus redes sociales subió un comunicado hablando de este tema.

Constantes ataques

"He aprendido a no tomar decisiones precipitadas, mucho menos viscerales aunque pudieran parecer radicales para algunos, pero a raíz de los constantes ataques con los que he vivido, abuso físico al que sobreviví y denostaciones verbales desde mi primer matrimonio, es que me di licencia para nunca más volver a permitirlo, no para mí, no para mí familia. Es mi derecho el levantar la voz y exigir un alto total a todo esto; y no porque digan que soy mujer". escribió entonces.

Cuando las palabras fallan, la música habla. 🎶 #felizdíadelmúsico ❤️

Recuerdo de hace 1 año en Garibaldi, CDMX, Reina de los Mariachis. 🇲🇽 pic.twitter.com/h3iB7f1HMb — Aída Cuevas 🇲🇽 (@AidaCuevas) November 22, 2020

La ropa sucia...

Entre otras cosas, la cantante aseguró que entiende el humor, pero ese que no es a costa del otro y que la ropa sucia debe lavarse en casa, pero dadas las circunstancias, se vio en la necesidad de tomar medidas legales.

"Sólo los involucrados conocemos la realidad de lo que puede suceder en un sinfín de situaciones y, como dama que soy, sé callar todo aquello que podría destruir a una persona o a su círculo familiar entero, no lo necesito ni me nutriría como persona".