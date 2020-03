Aislinn Derbez se burla de Danna Paola durante 32 minutos (Vídeo)

MÉXICO.— A unas horas de que inicie los Spotify Awards detrás de la producción ya había burlas y bromas entre las personalidades que estaban a cargo de la conducción.

Así lo presumió Aislinn Derbez quien se burló de Danna Paola y su controversia que armó en "La Academia".

Una parodia muy bien hecha

La actriz de "A la mala" y "Hazlo como hombre" subió a su cuenta de Instagram un video parodeando a la cantante de "Mala fama" y "Oye Pablo" justo cuando explotó contra el alumno llamado Gibrán al aire.

Aislinn Derbez, Danna Paola y Ángela Aguilar las más bellas de la noche sin duda alguna en los #SpotifyAwards pic.twitter.com/kh2nm7Jmvm — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) March 6, 2020

La hija de Eugenio Derbez hasta hizo el acento un poco marcado al estilo español, que la juez del programa de TV Azteca hace cuando habla.

Frente a la cámara se le escucha decir: "Gibrán, es lo mejor que te he visto hacer, me ha encantado. Creo que la verdad has crecido muchísimo, eres una artista redondo, eres alguien que has sido disciplinado, que le haces caso a tus maestros, para mí ha sido maravilloso, tú dime, así no soy culera contigo", pregunta la hija de Derbez mientras del otro lado se ve a su maquillista.

Él interpreta al joven académico, con cara de sorprendido mientras balbucea un: "¿Cómo?".

Un video de 32 minutos que ha fascinado

Dicho video en 32 minutos ya registró más de 86 mil reproducciones y cientos de comentarios, todos ellos de risas y felicitando a Aislinn por lo simpática y bromista que es.

Uno que otro hacen alusión a la vena cómica que tiene y que es herencia de su famosos padre y actor de cintas como "No se aceptan devoluciones" y "Hombre al agua", entre otras más.

A Danna no le pareció chistoso

A pesar de que arrobó a Danna Paola, su ahora compañera no ha hecho ningún comentario al respecto, pero muchos fans de la cantante esperan diga algo al respecto.

La mujer tiene que desfilar por la alfombra como se le antoje, no a la fuerza en tacones y vestido, ese es el EMPODERAMIENTO que tenemos que transmitir



¡ESOOOO, @dannapaola! 💕💞💓💅🏼 #SpotifyAwards



pic.twitter.com/P20RftgZxJ — América (@americaaa_g) March 6, 2020

