Aislinn no se aferró a Mauricio; habla de su divorcio en “De viaje con los Derbez“

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Ha pasado un año desde la separación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, y poco a poco surgen detalles que completan el rompecabezas que explica por qué, si parecían tan felices, terminaron en divorcio.

Entre los episodios de la nueva temporada de “De viaje con los Derbez“, Aislinn se conmovió al hablar del tema junto a Alessandra Rosaldo.

"Verdadera prueba de amor"

Ahí, la esposa de Eugenio felicitó a su hijastra por no aferrarse a Mauricio, pues él era quien ya no quería seguir con el matrimonio.

“Te vi desgarrada y estuvimos preocupados por ti, pero también vi que no te aferraste a no perderle, no te agarraste de él, no le suplicaste, o sea, respetaste que no quería estar más y lo viviste“, comentó Alessandra.

Aislinn le contestó: “Es que aparte me di cuenta, dije ‘ahí está la verdadera prueba de amor porque si yo digo que lo amo, y si es amor de verdad, entonces voy a tener la capacidad de amarlo donde esté, en donde quiera estar y poder seguir la relación, diferente, pero seguirla teniendo’.”