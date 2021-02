Aislinn y Mauricio Ochmann, juntos de nuevo, su hija los une (Galería)

CIUDAD DE MÉXICO.- La familia de Eugenio Derbez se encuentra de fiesta, porque la nieta del actor, Kailani, cumplió 3 años de edad.

A través de sus redes sociales compartieron el momento, acompañado de fotos y mensajes de amor para la pequeña.

Muy afortunado

"Hoy esta muñequita está cumpliendo 3 años. Me siento profundamente afortunado y agradecido con la vida de ser tu papá", escribió Mauricio Ochmann, en su cuenta de Instagram.

Su fuerza

Aislinn Derbez escribió un mensaje en donde señala que su hija es el motor para seguir adelante y le da la fuerza suficiente para ser una mujer guerrera y responsable.

"Hoy hace 3 años nació una personita que me cambió la vida para siempre, lo que más amo en este mundo y por quien me siento la más viva y feliz, quien me inspira a trabajar todos los días en mí, quien ha sacado mi lado más guerrero y quien me inspira a ser responsable, fuerte y feliz para poder darle el ejemplo de todo aquello que ella puede lograr", expresó la actriz.

Pareja feliz

Hace tres años el nacimiento de la hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann llenó de alegría a muchos de los seguidores, en su momento, fue una de las parejas en el medio del espectáculo más aclamadas y queridas por la gente.

Y aunque se veía que eran una de las parejas más consolidadas del espectáculo, durante marzo de 2020 sorprendieron a sus seguidores al anunciar que terminarían su relación, quedando en buenos términos.

Amistad y unión

Desde entonces tanto Aislinn como Ochmann muestran tener lazos de amistad muy unidos por el bien de su pequeña hija.

Esa unión la compartieron en unos vídeos que subió la hija de Eugenio Derbez a sus historias de Instagram, en donde se puede ver a toda la familia unida, celebrando el cumpleaños con un juego inflable, pastel y muchos otros juegos, que prepararon en el jardín de su casa.

Con información de redes sociales y El Universal.