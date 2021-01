Al borde del llanto, Andrea Legarreta responde a amenazas por el caso Nath

Andrea Legarreta no pudo contener las lágrimas tras ser abordada por la prensa, quien le cuestionó si desactivaría los comentarios de sus redes sociales, debido a los múltiples mensajes de odio que ha recibido.

Como se recordará, en las últimas horas la conductora de "Hoy" se convirtió en víctima de los ataques de los internautas al cuestionar el por qué Nath Campos continúo trabajando con su presunto abusador, el youtuber Rix.

“Lamento muchísimo la reacción de mucha gente que… la sociedad se está volviendo cada vez más violenta, a mí me tiene en shock eso, el desearme que me pase lo mismo o a mis hijas, me parece terrorífico”, declaró la también actriz a varios medios.

Sobre desactivar los comentarios de sus redes sociales, la conductora explica que “lo que yo he vivido, me ha hecho de una piel más gruesa, no lo aceptó, no estoy de acuerdo; sin embargo, pues en el momento en que tu abres tu red tú decides también si quieres que comenten o no".

Reconoció que también ha recibido apoyo de mucha gente. Cabe destacar que la también esposa de Erik Rubín realizó un vídeo que colgó en redes sociales para disculparse por sus comentarios respecto al caso de Nath Campos, egresada de las filas de CEA, de Televisa.