Al cine con el Diario

Gana boletos para el estreno de la cinta “Ted Bundy”

¿Te gustaría ser de los primeros en ver la película ‘Ted Bundy’, en la que Zac Efron interpreta a un asesino serial? Si tu respuesta es sí, te tenemos una gran noticia: el Diario te brinda la oportunidad de ser uno de los afortunados.

Lo único que debes hacer es armar una combinación vertical en La Planilla de Diario de Yucatán y acudir a las instalaciones del periódico (ubicadas en la calle 60 No. 521 por 65 y 57 del Centro) este martes 23 de 9 a.m. a 1 p.m., y si eres de los primeros 10 en llegar y cumples con todas las indicaciones, seguro te ganarás y asistirás a la función de estreno del jueves 25 a las 7:45 p.m. en Cinépolis Kukulcán.

La línea vertical puede ser en cualquier columna pero es importante que la Planilla no esté tachada ni rota ni con imágenes sobrepuestas para que sea válida. Y algo importante: puedes usar algún comodín en tu Planilla.

Si no pudiste armar la combinación o por alguna razón no logras ser de los diez primeros en llegar para canjear tu Planilla por un pase doble, no te desanimes, ya que puedes seguir participando en las siguientes promociones que vendrán para ganar más boletos de cine, para los partidos de los Leones de Yucatán, entre otros premios.

Cabe recordar que al mes se publican cuatro Planillas de Diario de Yucatán mientras que las figuras (con las cuales deben de llenarse las planillas) se publican todos los días. Así que no te compliques y sigue llenando o armando planillas pues mientras más hagas más posibilidades tienes de ganar.

Pero si logras ser de los afortunados prepárate para disfrutar de esta interesante cinta que está basada en un hecho real que conmocionó a Estados Unidos en la década de los años 70.

En la cinta, dirigida por Joe Berlinger, además de Zac Efron, también participan Lilly Collins y John Malkovich.— Iván Canul Ek

Psicópata

La película narra la historia de Ted Bundy, un hombre apuesto, listo y carismático que escondía a un psicópata dentro de su ser: fingía tener un brazo lastimado por lo que pedía ayuda a las mujeres, y cuando éstas se acercaban, las secuestraba torturaba, violaba y mataba.