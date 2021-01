Al límite de la acción

“WandaVision”, de Disney, retoma clásicos de la TV

LOS ÁNGELES (EFE).— “I Love Lucy”, “Bewitched”, “The Dick Van Dyke Show”. Estas legendarias comedias de Estados Unidos son una influencia imprescindible de “WandaVision”, la brillante nueva apuesta de Marvel para la televisión y cuya protagonista, Elizabeth Olsen, opinó que esta serie quizá acerque a las nuevas generaciones a la historia de las “sitcom” (comedia de situación).

“Me pregunto si ‘WandaVision’ puede abrir una nueva puerta (a las ‘sitcom’ clásicas) para el público más joven”, dijo la actriz.

Con su inseparable Paul Bettany (Vision) de la mano, Elizabeth Olsen regresa como Wanda para presentar hoy esta ingeniosa serie en Disney+ (la primera original de Marvel en esta plataforma) que une dos códigos audiovisuales en principio muy alejados: el subgénero de los superhéroes y la comedia de situación.

Lejos de las apabullantes aventuras de “Avengers” en el cine, esta serie comienza con Wanda y Vision como la pareja idílica de una “sitcom” de los años 50: casa con jardín en las afueras, humor, vecinas cotillas (Kathryn Hahn), romance ingenuo y acción en blanco y negro.

Pero el atrevido viaje de “WandaVision” va más allá, puesto que cada capítulo toca una época diferente de las “sitcom”, con Elizabeth Olsen y Bettany modificando sus voces y gestos en cada capítulo, debido a un misterio que trastoca el tiempo en este surrealista pero fascinante mundo de comedia con superhéroes.

Nunca habría imaginado que Marvel haría una “sitcom”. ¿Cómo amplía “WandaVision” lo que una película o una serie de Marvel puede ser?

Lo que de verdad es emocionante es que Kevin Feige (presidente de Marvel Studios) tuvo esta oportunidad de expandir las películas de Marvel en una plataforma de “streaming” y transformarlas en series. Por eso, la cantidad de tiempo que tienes en una serie realmente libera cómo contamos nuestras historias. Creo que él está permitiendo que las historias sean sorprendentes, originales, creativas y extrañas. Y pienso que estos son también grandes riesgos. La gente se acostumbró a saber qué esperar. Incluso cuando las historias son sorprendentes o lo que pasa en ellas es sorprendente, el público sabe qué esperar de ellas cuando las ve. Por eso creo que él está permitiendo que el rumbo del MCU (Universo Cinematográfico de Marvel) sea sorprendente y creativo, y me siento afortunada de ser parte de un concepto tan extraño y original para estas series de superhéroes (sonríe).

¿Cuánto sabía de estas “sitcom” en las que se inspira "WandaVision”?

Vi muchas de estas series clásicas cuando era una niña porque teníamos un canal llamado Nick at Nite con “I Love Lucy”, “I Dream Of Jeannie”, “Bewitched”, “The Mary Tyler Moore Show”, “Laverne & Shirley”... Y me parecía que eran muy divertidas. Con nuestra serie, se trataba sobre todo, como reparto, de tener las mismas referencias, de tener el mismo “nuevo lenguaje”. Así que hicimos esta especie de campamento de entrenamiento con nuestro director Matt Shakman y nuestra guionista Jac Schaeffer. Para cada episodio teníamos todos una serie específica como referencia de manera que pudiéramos saber en qué mundo estábamos. La gente se ha estado preguntando “cómo es que es diferente esta Wanda”. Estamos en un mundo diferente, jugando con las reglas de un mundo diferente. Y este mundo es el de una “sitcom” estadounidense, depende de cada época, y así es como nuestros personajes evolucionarán y cambiarán.

Solíamos pensar que Wanda (Scarlet Witch) era un personaje muy serio, dramático y emocional, pero aquí vemos su lado cómico.

Creo que para mí no fue tan raro cambiar a la Wanda de las películas a la Wanda de estos episodios porque siempre supe el panorama general, siempre supe hacia dónde íbamos. Nunca me sentí confundida sobre responder la pregunta “por qué”, ya que aquí hay una respuesta para todo.

¿”WandaVision” es una serie más orientada a los adultos? ¿Cree que el público joven disfrutará de “WandaVision” incluso si no conocen las “sitcom” clásicas en las que se basa?

No lo sé, tengo curiosidad. Atravesamos una gran lista de décadas (sonríe), así que me pregunto si esto será una especie de oportunidad especial para presentar de alguna forma a los niños este estilo de televisión, o cómo solía ser, si no lo habían visto (...). Me pregunto si nuestra serie puede abrir una nueva puerta para el público más joven.

Ha trabajado con Paul Bettany durante muchos años. ¿Qué tipo de relación y de química se genera con un actor después de trabajar tanto tiempo juntos?

La suerte con Paul es que él y yo tenemos una manera muy similar de trabajar. A los dos nos gusta prepararnos de más (ríe). Pero a algunos actores no les gusta eso porque hay una naturaleza sorprendente en no prepararse de más y en permitirte que te sorprendan o lo que sea...

Pero a él y a mí nos gusta prepararnos de más para que podamos olvidar nuestro trabajo cuando lo estamos haciendo y simplemente interpretar la escena. Creo que hemos desarrollado mucha confianza entre los dos para permitirnos ser muy estúpidos, equivocarnos y tomar malas decisiones, y aun así estar ahí el uno para el otro. Nos sentimos muy seguros en ser capaces de reírnos de nosotros mismos con el otro y creo que eso ha sido muy divertido.

Quiero decir, si lo piensas, en estas películas de Marvel parecemos muy estúpidos la mayoría del tiempo: él está pintado con un color divertido, yo tengo falsos poderes que brotan de mis manos...

Tienes que ser capaz de dejar de lado esas otras cosas estúpidas y ese sentirte estúpido, y ser capaz de enfocarte en el otro en un plano emocional (sonríe la actriz). Y terminas desarrollando esta especie de mucha comodidad y complicidad en la pantalla que hacen más fácil todo.

De un vistazo

En blanco y negro

Los primeros capítulos muestran un blanco y negro con poco contraste, que se torna en color según avanza la época en la que se desarrolla, la historia de "WandaVision" sitúa a los dos superhéroes —interpretados por Elizabeth Olsen y Paul Bettany— en el idílico barrio de Westview.

Sinopsis

La historia comienza después de los terribles acontecimientos de “Vengadores: Endgame” (2019), que supuso un punto de inflexión en el universo cinematográfico de los superhéroes.

La temporada

Nueve episodios componen esta temporada de la serie, que supone un giro radical al estilo con el que la historias de Marvel han saltado al cine.