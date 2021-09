Desempolva su faceta de actor

Alan Estrada, con más trabajo en teatro y televisión

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Antes de la pandemia, Alan Estrada estaba muy enfocado en su faceta de vlogger de viajes, algo que tuvo que parar antes la contingencia sanitaria, sin embargo, no se quedó quieto y describe estos meses como unos de los más productivos laboralmente hablando.

Estrada paró de viajar pero no de trabajar, pues su faceta de actor fue la que desempolvó y lo hizo regresar al teatro y ahora hasta a la televisión.

“Esta es la época en la que tengo más trabajo. No pensé que fuera así pero este tiempo me ha dado la oportunidad de mezclar más facetas de mi carrera. Estuve en 'Agotados', que si bien fue un proyecto prepandemia, tras la contingencia hizo que lo hiciéramos en esta nueva modalidad que para todos los que nos dedicamos al teatro ha sido una experiencia distinta, a la que no estábamos acostumbrados y la que tuvimos que experimentar”, detalló.

Esta nueva manera de vivir el teatro también hizo que “Hoy no me puedo levantar”, la puesta en escena con la que se dio a conocer en 2006 y la que logró abrirle las puertas en el medio artístico se vaya a transmitir de manera virtual, luego de que en julio de este año volviera a ponerse en la piel de Mario, cuando regresó al musical por dos semanas.

El musical podrá disfrutarse el próximo sábado a través de la plataforma de Cinepolis KLIC.

A la par de haber trabajado en los últimos meses en las obras “Agotados” y “Hoy no me puedo levantar”, desde hace un par de semanas trabaja en la tercera temporada del reality show “Quién es la máscara”, al lado de Yuri, Carlos Rivera, Juanpa Zurita y Adrián Uribe.