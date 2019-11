Alberto Castro no quiere reencontrar el amor con Angélica Rivera

MÉXICO.—El productor José Alberto Castro, dice que tiene algunos prospectos en cuanto amor de pareja se refiere, pero no quiere decir nada.

Lo que sí aclaró es que no es Angélica Rivera, pues la historia amorosa con ella terminó hace años, no así la relación con las tres hijas que ambos procrearon.

“De pareja quisiera que ya hubiera alguien, hay prospectos, pero no voy a decir nada”, dijo sonriendo el productor

Enfatizó que su gran amor está en las tres hijas que tiene.

En cuanto a la relación que mantiene con la ex primera dama, El “Güero” Castro dijo que lo seguirán viendo con ella.

“Y me van a ver, me van a ver con ella porque es la madre de mis hijas, como pareja ya tuvimos una vida maravillosa y tuvo un ciclo, para mí es la madre de mis hijas y es una mujer que amo, quiero y respeto, le agradezco todos los días de mi vida las tres hijas que me regaló y para mí eso va a ser para siempre, nos van a ver platicando, comiendo y en viajes juntos, era algo que se hacía antes”, externó.