Alberto Peláez, corresponsal de guerra, deja Televisa tras 37 años (vídeo)

El fin de una era llegó a Televisa.

El periodista Alberto Peláez confirmó la conclusión de su trayectoria dentro de las filas de televisora de San Ángel y aprovechó para enviar un mensaje a Emilio Azcárraga, dueño de la empresa que lo cobijó por 37 años.

Anuncio por las redes sociales

El corresponsal de guerra y social habló sobre su situación laboral desde su cuenta de Twitter, donde se mostró con las mejores intenciones en esta nueva etapa que toma su vida profesional.

“Tras treinta y siete años de trabajar en Televisa termina mi relación laboral con la empresa. Mi gratitud siempre a Emilio Azcarraga. Vamos por los nuevos proyectos”, escribió al lado de un vídeo en el que se mostró tranquilo.

Tras treinta y siete años de trabajar en Televisa termina mi relación laboral con la empresa. Mi gratitud siempre a Emilio Azcarraga. Vamos por los nuevos proyectos pic.twitter.com/UA5ETCdylU — Alberto Pelaez M (@pelaez_alberto) July 2, 2021

Alberto Peláez resuelve problemas laborales

Alberto Peláez explicó que se encuentra en México para finiquitar sus asuntos laborales, pero porque también se siente parte de esta sociedad a pesar de que es de origen español.

“Hoy después de 37 años de trabajar para Televisa termina mi relación laboral”, dijo al inicio del vídeo publicado hace unos minutos y que marca el fin para toda la industria de las noticias en México.

Larga trayectoria periodística

Peláez aprovechó para hablar de su trayectoria dentro de una de las empresas más importantes en México.

“En estos 37 años he podido entrevistar a los más importantes personajes de la política internacional, de la economía global y también he podido la oportunidad de cubrir no una, no dos, no tres, hasta 20 guerras”.

Agradecimiento a la empresa televisiva

A pesar de que su trabajo en Televisa concluyó, Peláez dedicó un sentido agradecimiento a Emilio Azcárraga, dueño de la empresa que lo cobijó por 37 años y hasta destacó que continuará con su trabajo en México.

“Hoy desde aquí quiero agradecer y agradecer con el corazón a Emilio Azcárraga por la oportunidad que me dio y confió en mí”, resaltó, según infobae.com.mx.

Me siento tan mexicano

“Y hoy desde aquí, desde Monterrey, desde mi México, desde mi México, porque me siento tan mexicano como español y tan español como mexicano, quiero agradecerles a todos de corazón".

"Porque me han estado siguiendo y hemos podido tener esa relación tan estrecha en los 37 años y que va continuar”, apuntó Peláez.