Alberto Vázquez ve “de salida” al rock and roll 

“Quedamos pocos”

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— Alberto Vázquez, quien durante las décadas de los 60 y 70 alcanzó el éxito como uno de los máximos exponentes del rock and roll en México, lamentó que ya sean pocos los que quedan de su generación.

“Somos privilegiados por haber nacido en una generación muy bonita, una generación que se está yendo. Somos una generación hermosa, nosotros respetamos a los papás, a los abuelos y a las personas mayores”, comenta Vázquez, quien está por concluir la gira “Juntos por última vez”, en la que comparte escenario con Angélica María, Enrique Guzmán, César Costa.

“Darle el asiento a una dama es educación y ya no existe. Lo que queda de mi generación es la que nos está yendo a ver. Nuestra música fue muy bonita, fue una época muy especial y privilegiada”.

A sus 78 años, Alberto Vázquez se presentaría anoche en el Auditorio Nacional, como parte del espectáculo “Juntos por última vez”.

La relación con sus compañeros rockanroleros se mantiene cordial, incluso con Enrique Guzmán.

“Ya nos llevamos bien, hasta nos mandamos WhatsApp y cosas de esas”.

Sin embargo, admite que no siempre hay oportunidad de platicar previo a ofrecer el concierto.

“Andamos de arriba para abajo, uno vive aquí y el otro vive allá, la única vez que nos juntamos es cuando vamos a cantar. A veces estamos muy nerviosos en nuestros camerinos, o por lo menos yo, y mientras espero mi turno muchas veces los saludo hasta el escenario”.

Complacería al público

Vázquez es quien abre el concierto y Guzmán lo cierra. Ocasionalmente Angélica María y este último cantan un tema a dueto, pero el resto no comparte micrófono. Es una situación que, en opinión de Alberto, debe cambiar para darle gusto a sus seguidores.

“Necesitamos juntarnos y hacer algo nuevo para la próxima vez que nos presentemos, ya no hacer lo mismo. El público es tan lindo y es de nuestra generación, tenemos que demostrarle por qué estamos llenando”.

El intérprete de “Pecador” y “16 toneladas”, entre otras, aclara que cantar en conjunto no es cuestión de ellos, sino de sus representantes.

“Muchas veces le digo a los productores ‘¿qué pasa?, ¿por qué no nos juntamos?’ y no lo sé. Creo que nosotros tenemos que representarnos, hablar a calzón quitado porque hay que hacer esto, pero no falta uno que otro y no sé qué es lo que pasa”.

Proyecto detenido

Respecto al disco de duetos que tenía contemplado grabar, informa que puso su voz en algunos temas que no serán incluidos, por lo que tiene detenido el proyecto.

“Lo hice y lo echaron para abajo porque en México es así. Grabé dos que tres y resulta que no son míos, que los temas son de la compañía y no puedo sacarlos, que tienen que ponerse de acuerdo la compañía del otro cantante y la mía para darnos el chance de grabarla. Entonces yo gasté a lo tonto”.

Adelantó que grabó con Tania Libertad y Cristian Castro, pero no podrán darse a conocer.

“Se me hace triste. Para hacer el disco de dúos tengo que escoger temas más viejos, unos que todavía no tenga la compañía. Por ejemplo ‘Extraños en la noche’, ‘Uno para todas’ o ‘María’. Hay muchos éxitos que tuve al principio y hay que pensar en cuáles para poder grabarlos”.

Más proyectos

Aunque su álbum de duetos está detenido, Alberto Vázquez tiene otros proyectos.

Libro

Lanzar el libro biográfico “Alberto Vázquez, canta la vida de un hombre común” está entre sus planes y debe hacerlo cuanto antes porque le ofrecieron basarse en él para producir una serie de televisión en su honor.

Busca “perfección”

Admite que no ha tenido el tiempo para revisar el borrador, “ tengo que leerlo, tengo que darle una buena pulida para que salga bien y no esté con esa espinita de ‘¡ay!, le hubiera quitado esto’”, explica el cantante.