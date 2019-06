Alberto Vázquez y Leo Dan ofrecen emotivo concierto

Dos grandes de la canción

En punto de las 9:10 de la noche, Alberto Vázquez arrancó un concierto que remontó varias décadas atrás de éxitos musicales.

El cantante requirió de oxígeno artificial para sentirse más cómodo “porque el tiempo me ha pasado factura”.

Con “Fue en un café” comenzó a animar al público de Mérida, que coreó el tema. Algunas parejas se abrazaron recordando viejos tiempos. Luego interpretó una ranchera, “La que se fue”.

Las “hermanas Salinas”, que desde hace años son coristas del cantante, lo acompañaron en el tema “Para decir adiós”, dueto que lució ambas voces.

Hubo partes de chistes que le festejaron al compás de “Bote de bananas”.

Cuando Alberto sale de gira, su hijo Alejandro, de nueve años, le pide acompañarlo y hasta cantar con él, y anoche fue lo que pasó en el centro de convenciones Siglo XXI, entregando una emotiva “La felicidad llegó”.

Los seguidores de Alberto Vázquez quedaron complacidos escuchando “Tú significas todo para mí”. Cierto, el cantante se apoya en un respirador artificial, pero no fue impedimento para que su voz remontara a sus años joviales.

Las “Maracas” recordaron el exitoso dueto con Joan Sebastian. “Al modo mío” fue otro “clásico” del cantante, que resumió su época de juventud con imágenes de su carrera en la pantalla.

Con toque místico, Alberto cerró la primera parte del concierto con Leo Dan, con el que su público considera su mayor éxito: “El pecador”. Aplausos de pie en señal de admiración recibió este icono del rock and roll.

El arranque de la segunda parte del concierto no pudo ser mejor: Leo Dan comenzó su show a dueto con Alberto Vázquez con “Te he prometido”, no sin antes agradecer a Alfonso Cuarón por haber incluido el tema como parte de la banda sonora de la película “Roma”.

Leo despidió a Alberto con bendiciones y diciendo que pronto dejará de utilizar el oxígeno artificial.

“Esa pared” siguió el desfile de éxitos de Leo Dan con bromas a Vicente Fernández, quién le pidió al argentino que le dejara cantar el tema en el disco “La leyenda”.

La fe en Jesucristo que el cantante profesa desde hace algún tiempo la compartió con el público, contando testimonios de gente que ha sido curada de alguna dolencia, incluyendo a su esposa.

“Toquen mariachis” y “La niña está triste” llenó de más aplausos al cantante.

El cantante animó más el concierto al invitar al escenario a varias damas para cantarles “Pero Raquel”.

En la parte final del concierto Leo Dan consintió a sus seguidores con “Por un caminito”, “Como te extraño”, “Pídeme la luna” y “Mary es mi amor”.

Leo Dan y Alberto Vázquez demostraron que aunque los años pasen, su música sigue más fuerte que nunca.— Santiago Cortés Pérez