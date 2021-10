SANTA FE.— Alec Baldwin disparó accidentalmente un arma de utilería en el set de una película de western ("Rust") que estaba grabando, desafortunadamente, hirió a el director de la película, Joel Souza, y mató a Halyna Hutchins, directora de fotografía, este hecho fue confirmado por las autoridades de Santa Fe, en el estado de Nuevo México (EE.UU.).

Tras este lamentable hecho, la policía está investigando lo sucedido, incluso el portavoz del alguacil del condado de Santa Fe, Juan Rios, dijo que los detectives estaban investigando qué tipo de proyectil se descargó y cómo.

¿Cómo va la investigación sobre Alec Baldwin?

El portavoz del alguacil, Juan Ríos, dijo que los detectives estaban en el set reuniendo pruebas e información. Asimismo, señalaron que Alec Baldwin tiene permitido viajar: "Es un hombre libre”, aseguró Juan Ríos.

Se puntualizó que los agentes de policía acudieron alrededor de las 14:00 horas al set ubicado en Bonanza Creek Ranch luego que una llamada al número de emergencias 911 alertara que una persona había sido baleada en el lugar.

"Esta investigación sigue abierta y activa", señaló Rios en un comunicado. "No se han presentado cargos con relación a este incidente. Los detectives continúan interrogando a testigos" agregó el oficial.

La producción de “Rust” quedó suspendida.

Un comunicado brinda más información sobre el caso Alec Baldwin

Muchas preguntas sin resolverse; como por qué estaba cargada el arma de utilería con la que el actor Alec Baldwin mató a la directora de la película "Rust", Halyna Hutchins, de 42 años, e hirió al director de la misma, Joel Souza, y en qué circunstancias ocurrieron los hechos.

Debido a ello la oficina del Sheriff del condado de Santa Fe, en Nuevo México, emitió un comunicado en el que dio un avance en la investigación.

"El 21 de octubre, en la grabación de la cinta "Rust", una película sobre el viejo Oeste, ocurrieron los trágicos hechos que ponen a Baldwin en un lugar inimaginado: el protagonista de una tragedia que enluta a la familia de Halyna Hutchins y a la producción en general. Las grabaciones fueron suspendidas, se lee en el documento.

Por su parte, The New York Times informó que "la oficina del sheriff del condado de Santa Fe acudió al set de rodaje para entrevistar a la gente de producción y establecer cómo dos personas habían sido impactadas con balas durante la filmación". El medio agregó que: "hasta la noche del jueves no había cargos contra nadie en relación con el tiroteo".

El medio reveló que un desconsolado Alec Baldwin también fue interrogrado, pero no trascendió la entrevista.

Medios internacionales han indicado que Souza ya fue dado de alta tras ser herido en un hombro.

¿De qué trata la película "Rust"?

La película cuenta la historia de un adolescente de 13 años que debe valerse por sí mismo y cuidar de su hermano menor tras la muerte de sus padres en Kansas en la década de 1880, según el sitio web Internet Movie Database.

El adolescente se da a la fuga con su abuelo (interpretado por Baldwin) tras ser sentenciado a la horca por el asesinato accidental de un ranchero local.

Cabe destacar que el rancho donde sucedió el trágico accidente se ha utilizado en docenas de películas, incluido el reciente western con Tom Hanks “News of the World” (“Noticias del gran mundo”).

