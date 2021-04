Alejandra Ávalos asegura que Luis Miguel le dedicó esta famosa canción

La actriz aseguró haber sido muy amiga de Luis Miguel y conocer secretos de su vida íntima; aunque para ella solo fue amistad, "Luis Mi" le dedico una canción.

MÉXICO.— Debido al próximo estreno la segunda parte de "Luis Miguel, la serie", la cantante Alejandra Ávalos reveló que el tema "Tengo todo excepto a ti", fue grabada por el intérprete con dedicación a ella.

"Los compositores como Juan Carlos Calderón, de quien es el tema, siempre buscan hacer una canción a la medida de nosotros los cantantes [...] Con quién estás, si acabas de terminar un romance o no; ésta es una de esas canciones que compusieron a Luis Miguel", dijo Ale Ávalos.

La intérprete de "Amor fascíname" recordó la relación de amistad que tuvo con "El Sol" en la década de los 90, que estuvo a punto de derivar en una relación sentimental.

La también actriz dijo tener curiosidad de saber si ese capítulo de sus vidas será mostrado en la bioserie del cantante.

"Yo misma me retiré de su vida en el momento adecuado. Si hubiera hecho algo (con él) lo hubiera dicho, pero eso no me llena de orgullo, solamente fuimos amigos, salimos en algunas ocasiones. El señor tuvo romances con mujeres extraordinariamente bellas, a él no le hacía falta nada ni nadie", detalló Alejandra.