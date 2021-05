Alejandra Guzmán condicionaría a Frida Sofía para cambiar su testamento

Un nuevo capítulo en la batalla de Frida Sofía contra su familia se avecina.

Y es que Alejandra Guzmán buscaría negociar con su hija para que retire las acusaciones en contra de Enrique Guzmán.

Denuncia de Frida

Luego de que la empresaria de 29 años señalara a su abuelo de tocarla indebidamente desde la infancia, se desató un huracán en torno a la familia Guzmán Pinal que parece no tener fin.

E incluso ahora se habla de los cambios en el testamento de la rockera mexicana con tal de detener el escándalo destapado el mes pasado.

Frida, fuera del testamento

Desde la semana pasada se habló de las modificaciones en el patrimonio de la cantante de Hacer el amor con otro, pero fue Pablo Moctezuma quien confirmó que su hija fue eliminada del documento ante la polémica con Enrique Guzmán.

La misma Frida Sofía dio al cara ante este rumor en sus redes sociales y se desmarcó de querer la herencia de su mamá.

No la mueve el dinero

“Todos pensando que lo que me importa es el dinero, por favor. Fácil sería hacerme la mustia, callarme los abusos y asquerosidades que se callan y hacen ellos ¿cómo para qué? ¡Dinero viene y va, gente!"

" o no necesito andar de buitre esperando que se mueran para recibir un dinero... ese es otro. Ubíquense pinch* haters, ni si quiera se imaginan lo que es la fama y el dinero... No se confundan”.

Frida Sofía con su madre, Alejandra Guzmán, en tiempos felices.- Foto Instagram Alejandra Guzmán

¿Negociar con Frida Sofía?

A pesar de este pronunciamiento, Alejandra Guzmán sí quiere poner su testamento como garantía y negociar con su única hija para que frene los ataques contra su familia, especialmente contra el consagrado rockero de 78 años.

“Está buscando la forma de mantener callada y tranquila a Frida, para eso tomará su herencia como moneda de cambio... si no se calla y, sobre todo, si no se retracta, no le tocará nada de su fortuna cuando ella falte”, confirmó a TV Notas una persona cercana a la hija de Silvia Pinal.

Que pida perdón Frida

“Está dispuesta a cambiarlo con la única condición de que Frida pida perdón y se retracte de todo lo que ha dicho contra su abuelo y toda la familia... ".

"Según lo que ella misma ha dicho, le dejaría el 70 por ciento a Frida, el 20 por ciento a su sobrino-ahijado, y el 10 por ciento para una fundación contra el cáncer”, aseguró la fuente que replicó infobae.com.

El mayor beneficiado

De acuerdo con esta persona, el testamento de Alejandra Guzmán actualmente beneficia mayormente a su ahijado, por lo que el 80% de su fortuna estaría destinado para Apolo, hijo menor de Luis Enrique Guzmán.

“Modificó su testamento para dejarle una mínima parte de su herencia y que su heredero mayoritario sea su sobrino, el hijo menor de Luis Enrique, quien además es su ahijado y lo adora".

Decisión unilateral

"Esta decisión la tomó ella sola, únicamente consultó a sus abogados, pero ya después, con unos tragos encima, se encargó de regar la información”, dijo.

Frida Sofía afirma que no busca el dinero de su madre, Alejandra Guzmán.- Foto de YouTube

Un parte del dinero

A pesar de esto, Frida Sofía sí recibirá un 10% del patrimonio de su mamá, el peque 80% y el último 10% será destinado para una fundación contra el cáncer.

Con esta situación y ante la corta edad de Apolo, Luis Enrique, hermano de Alejandra, sería quien controle la fortuna de la rockera, aunque hay más de una condición para que eso suceda

