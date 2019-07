“Alejandra Guzmán es una diabla, loca…”: Frida Sofía

La entrevista que Alejandra Guzmán ofreció a Gustavo Adolfo Infante desató la furia de Frida Sofía y sin ningún remordimiento llamó a su mamá “diabla, loca, culera…”.

En sus historias de Instagram Frida Sofía pasa de la risa al llanto y se queja de que sufrió mal trato de La Guzmán, niega que le haya levantado la mano a su mamá, y si alguna vez lo hizo, fue para defenderse.

La entrevista que transmitió Imagen TV está dividida en partes; ayer, La Guzmán habló del cáncer de seno que padeció (le redujeron el derecho) y de sus adicciones. Al concluir la primera parte Gustavo Adolfo adelantó que Alejandra Guzmán lloró al hablar de Frida Sofía.

El conductor comentó al aire que la relación entre madre e hija está muy dañada. Horas antes de transmitirse la segunda parte Frida se desahogó en su cuenta oficial de Instagram.

Frida Sofía explotó en contra de su mamá, Alejandra Guzmán. La joven publicó varios videos en su cuenta de Instagram, donde denunció ser víctima de abuso físico y psicológico por parte de la cantante. El video completo -> https://t.co/7037d2FxCp pic.twitter.com/eYSFgfkFP5 — TVyNovelas México (@TVyNovelasMex) 2 de julio de 2019

Niega Frida que golpear a su madre

“Basta de mentirle a la gente, ahora que madree a Alejandrita, hay mucha gente que ha sido testigo de tu abuso físico, mental, psicológico; la única violenta eres tú…”.

Saca a relucir a su exnovio

“Sabes que da mucha lastima, el hecho de que vayas con el asco de Gustavo Adolfo Infante, que ha despotricado con mentiras, con rumores, con mama…., y hables de como tú eres la víctima. ¿Por qué te enojas?, porque estoy cantando, porque estoy realizando mi sueño que nunca quisiste que hiciera. Tu solita te expusiste a que te vieran con mi ex novio (Christian Estrada), porque que te enojas.

Frida deja entrever que La Guzmán no ha dejado el alcohol

“Ahora que termine la entrevista te sirven tu tequila, te manipulan; todo es planeado, como dice Guillermito Carvajal; ahora sí que te metiste en una tremenda enredadera. Guillermito (mánager de mi mama), que buena onda que se pusieron de acuerdo”.

“Que si Imagen TV, exclusiva, Alejandra, Frida; bueno, ya, en lugar de sentarme aquí y hablar de lo que me hicieron y no me hicieron, mas bien compruebo cosas. Así que X, luego les presento a unas personitas que han estado presentes en los patatuses de la señora.

Estoy concentrada en mi carrera, me importa un cul… amo a mis Lovers. Y ahorita les saco vídeos y fotos de moretones y puta… que me metió Alejandra Guzmán”.

“Mentirosa, culera, por más fuerte que me haga, me duele (rompe en llanto); no es cierto, no he sido mas que una buena hija con esta diabla; no se vale, y por eso estoy publicando esto, porque no se vale, y si le quieren seguir, yo también le voy a seguir, porque no se vale, ya…

Frida asegura que Alejandra no quiere que cante

“Qué ganas, que gana, y saben que es lo mas triste, que todo esto es lo que ella quiere, que me ponga mal, que no pueda ensayar para el Balón de Oro, que me salgan mal las cosas, no te voy a dar el gusto. Me duele, me duele, pero yo soy sincera, con todos, hasta de mis caga…, yo jamás le he levantado un dedo a mi mama, y si lo hice fue para quitármela de encima. Está loca…”.

Sí hay un serio distanciamiento

Antes de terminar el programa, minutos antes de las 5 de la tarde de hoy, Gustavo Adolfo anunció otra parte más de la entrevista en la que Alejandra Guzmán confirma que se alejó de su hija.

Entre otras declaraciones, reveló que hace dos años compró un departamento para Frida y que se sentía orgullosa de darle un patrimonio a su hija. También recordó cuando su hija estuvo en la cárcel por golpear a una persona que la estaba grabando y ella la ayudó para salir del problema.

Reconoce que Frida necesita ayuda

“Frida necesita ayuda, es muy fácil ponerla en mi contra, pero yo soy la única que ha estado junto a ella. Agradezco a Pablo (Moctezuma, padre de Frida), que se acercara porque nunca lo hizo. La única que le ha dado todo lo que tiene soy yo…”.

La entrevista, que desde hace días es anunciada con bombo y platillo por Gustavo Adolfo Infante, continúa mañana, a las 3 de la tarde. Antes de concluir la emisión de hoy, el canal reprodujo las fuertes declaraciones que lanzó Frida contra su madre.