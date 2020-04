MÉXICO.— La cantante Alejandra Guzmán utilizó sus redes sociales para responder a las acusaciones que su hija Frida Sofía hizo, hace unos días, a través de su cuenta de Instagram.

En un comunicado, Alejandra explica cada uno de los puntos que Frida mencionó. También menciona que no va a seguir dando declaraciones porque estará ocupada.

Sin embargo, menciona que de algún modo tenía que aclarar las difamaciones que su hija emitió en contra de ella y su equipo.

Alejandra inicia su comunicado dice lo siguiente:

"Que pena tener que aclarar esto en un momento donde la humanidad se encuentra preocupada por la salud mundial, los que me conocen saben que no soy de escribir esos mensajes (...) Soy una persona que no oculto mis errores ni adicciones, los cuales día a día trabajo para estar mejorar (...) Yo manejo mi dinero, nadie me duerme, ni me da alcohol, ni drogas...

Alejandra finalizó su mensaje pidiendo que se queden en casa y enfoquen su energía de manera positiva.

¿Qué dijo Frida Sofía?

Frida Sofía a través de su cuenta de Instagram, decidió hacer público cómo fue su vida con Alejandra Guzmán, de quien aseguró estuvo rodeada de personas que le robaban, la drogaban y la emborrachaban.

También comentó que un perfil bajo el nombre de "Fridasufrida" ha posteado contenido en su contra, e insinuó que podría ser un perfil creado por los seguidores de su mamá.

"Entiendo que gente sea fan de Alejandra Guzmán pero sólo yo la tuve de madre", escribió Frida.

Frida dijo que contaría su verdad aunque no le gustara a los fans de La Guzmán, asegurando que tiene mucho dolor guardado y por eso es que explota.

La joven cerró su historia de Instagram señalando que, si bien Alejandra es una artista y leyenda hay muchas cosas detrás de cámaras que no se ven.

"Gente aprovechada, que le roba, que la droga y le ponen la botella enfrente. Así que no me queda otra que contarles. Lo que pase será su decisión".

Un día después de su "confesión", Frida compartió que encontró otra cuenta de sus haters esta vez con el nombre "Odiamos a ifridag".- Con información de El Universal y Las Estrellas

