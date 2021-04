Alejandra Guzmán sí golpeó a Frida Sofía: filtran fotos de los moretones

Frida Sofía habría visitado un hospital psiquiátrico en Estados Unidos con el fin de someterse a estudios y, con ello, dejar constatado que no tiene problemas mentales como Alejandra y Luis Enrique Guzmán han querido señalar.

De acuerdo con El Universal, la joven de 29 años estaría buscando desmentir que padece boderline personality (trastorno mental caracterizado por estados de ánimo, comportamiento y relaciones inestables), como lo señaló su madre en un programa de televisión.

Mientras los estudios concluyen, Frida Sofía continúa presentando diversas pruebas que señalan que vivió en un hogar abusivo en el que su madre, quien durante años enfrentó una batalla contra el alcohol y las drogas, de la que su hija fue testigo directo y víctima.

Prueba de ello son las recientes imágenes que circulan en redes sociales, las cuales fueron presentadas por la propia Frida Sofía en 2019, pero que recientemente se hicieron virales. En dichas fotografías se pueden ver rasguños y moretones, tras una pelea que –admite- se desató entre amabas cuando habían consumido una botella de alcohol.

Tras su viralidad, los conductores del programa “Suelta la sopa”, recordaron que en ese mismo hecho, registrado en 2017, la joven golpeó a su mamá. Las fotografías formarían parte de las pruebas que Frida Sofía presentará en su demanda contra su madre, su abuelo (Enrique Guzmán) y su tío.

Aunque a través de sus redes sociales, Frida Sofía ha presentado diversos vídeos y fotografías para evidenciar la difícil infancia y adolescencia que vivió al lado de su madre, a su denuncia se han sumado voces que respaldan su historia.- Con información de El Heraldo de México.

Tal es el caso de Guisselt Hermoza, una examiga de La Guzmán, quien en entrevista con Gustavo Adolfo Infante declaró que en alguna ocasión, la cantante dejó a su hija “abandonada” con ella durante seis días, a pesar de que aquella vez le dijo que solo sería un fin de semana.

Además, reveló que Frida Sofía siempre quiso mucho a su madre, a quien cuidaba a pesar de sus problemas de alcoholismo, momentos en los cuales también se mostraba asustada.

“Siempre venía a pedirle algo y Alejandra le decía: 'Cómo chingas, vete para allá'. Frida quería mucho a su mamá, ella cuidaba a su mamá, no la mamá a ella. Yo la cuidaba porque no tenía de otra (…), cuando estábamos tomadas, era ruda con ella, pero cuando estaba sobria era amorosa con Frida. Me da mucha lastima la situación, la apoyo y le creo (a Frida Sofía)”, señaló la mujer, en entrevista para Imagen Televisión.