Alejandra Guzmán tuvo que ser custodiada debido al carácter de Enrique (vídeo)

De acuerdo con la cantante su infancia estuvo marcada por la agresividad de Enrique Guzmán, su papá.

CIUDAD DE MÉXICO.— Alejandra Guzmán se ha mostrada más unida que nunca a su padre Enrique Guzmán. Y aunque su hija Frida Sofía lo denunció por abuso sexual, la cantante ha reiterado su completo apoyo a su padre.

Sin embargo, la intérprete de "Reina de corazones" no ha podido evitar que su papá sea tachado como un hombre violento. incluso su hija cuando estaba decidida a mostrar pruebas de que su abuelo era una persona capaz de abusar de ella, compartió un vídeo en el que se le escuchar decir a "La Guzmán" que su padre golpeó a Silvia Pinal.

Recientemente, la cantante recordó algunos malos momento de su infancia derivados del carácter agresivo de su padre.

Aceptó que Enrique Guzmán es agresivo

En entrevista con Yordi Rosado, Alejandra Guzmán confesó que en su infancia experimentó lo que era tener que ser custodiada por guardias para salvar su integridad.

La cantante reveló a Yordi que cuando ella tenía apenas seis años, Silvia Pinal le informó que se divorciaría de Enrique Guzmán, pero esta triste noticia se la dio en la escuela. Esta confesión llamó la atención de Rosado, quien le preguntó por qué ahí le dijeron y no en su casa. Ante este cuestionamiento, la intérprete de "Mala Hierba" confirmó que su padre es una persona agresiva.

"Se divorciaron mis papás cuando yo tenía seis años. Fue muy fuerte porque me mandaron llamar a mi y a mi hermano y a Stephanie a la oficina de Misterio Carrera. Llegó mi mami para decirme que se iba a a divorciar [...] Siempre fui la consentida de mi papá. Mi papá era un poco agresivo y no quería que nosotros nos viéramos. Hubo que contenerlo. Teníamos seguridad, no nos dejaban estar solos, sí fue como raro", narró la cantante a Yordi.

Alejandra señaló que después de la separación de Enrique y Silvia, dejó de ver a su padre con frecuencia, esto provocó que desquitara esa especie de "abandono" mediante las travesuras que hacía junto a su hermano menor, Luis Enrique.

"La Guzmán" también hizo una declaración que llama la atención y que causó revuelo al hablar de la muerte de su hermana: "no sé por qué se van los buenos y se quedan los malos".

