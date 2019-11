Alejandra Guzmán, viral al mostrarse sin maquillaje

Con memes se burlan del rostro de Alejandra Guzmán.- Foto: Twitter Con memes se burlan del rostro de Alejandra Guzmán.- Foto: Twitter Con memes se burlan del rostro de Alejandra Guzmán.- Foto: Twitter Con memes se burlan del rostro de Alejandra Guzmán.- Foto: Twitter Con memes se burlan del rostro de Alejandra Guzmán.- Foto: Twitter Con memes se burlan del rostro de Alejandra Guzmán.- Foto: Twitter Con memes se burlan del rostro de Alejandra Guzmán.- Foto: Twitter Con memes se burlan del rostro de Alejandra Guzmán.- Foto: Twitter Con memes se burlan del rostro de Alejandra Guzmán.- Foto: Twitter ❮ ❯

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El escándalo no deja en paz la vida de Alejandra Guzmán, pues ahora la cantante se tatuó la ceja y mostró su rostro sin maquillaje.

La imagen de la “reina de corazones” se volvió viral en redes sociales por los cambios que se ha hecho en el rostro.

Alejandra Guzmán, quien acaba de lanzar su disco “Love at the roxy“, no pudo escapar de los clásicos memes, pero tampoco de comparaciones con personajes de ficción tales como un personaje de “El Planeta de los Simios“, “Calamardo Guapo“, “Jorge el curioso” y hasta el actor Mickey Rourke.

Alejandra Guzmán se presentará mañana en el Palenque Culiacán, en Sinaloa, como parte de “La Guzmán Tour 2019”. Para el 7 de diciembre, está anunciada en el Foro GNP de Mérida.

Desde inicios de septiembre la intérprete ha recibido varias críticas por su apariencia física y aprovechaban cualquier ocasión para ofenderla.

Primero el ayuwoki y ahora Anabelle.

Alejandra Guzmán no deja de sorprendernos. ❤😍❤😍 pic.twitter.com/Poseycc5Tz — Caballero Sad (@caballero_122) November 27, 2019

Hace unos meses Alejandra Guzmán dio de que hablar por un distanciamiento con Frida Sofía.

