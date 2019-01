Alejandro Camacho se recupera de la cirugía en la columna

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El estar con salud y trabajo es la mejor manera de empezar el 2019 para el actor Alejandro Camacho, quien se dice estar mucho mejor físicamente después de la cirugía de columna que tuvo en febrero del año pasado y que lo afectó a nivel laboral.

“Eso me parece fantástico, pase un inicio de 2018 medio difícil porque me operé la columna y estuve como cinco meses sin poder trabajar, ya estaba desesperado, pero cada vez que hacía un esfuerzo me mareaba y no podía salir adelante, por eso tener salud es lo maravilloso.”

El actor comentó que ya no es necesario estar en rehabilitación, que lo único que debe hacer es evitar montar a caballo y usar una faja que ayude a comprimir los músculos y así proteger la cirugía que le hicieron en la quinta y sexta cervical.

No hay dolor

“Ya no tengo dolores, ni nada viví ocho años con mucho dolor. Estaba haciendo una película en República Dominicana y ya casi no podía caminar, fue en noviembre del 2017, cuando regresé a México dije, no puedo seguir así, era mucho tiempo de estar aguantando y el dolor iba en aumento.”

Quien también aseguró, va superando su problema de salud, es su ex esposa y madre de su hijo Maximiliano, la actriz Rebecca Jones, quien fue diagnosticada en febrero del año pasado con cáncer de ovario, “el caso de ella es más delicado, pero del 1 al 10 yo considero que ella está en el 12, es muy fuerte.”

Actualmente Alejandro Camacho se encuentra en temporada con la obra “Los mosqueteros del rey“, donde comparte escena con Héctor Bonilla, Pato Castillo y Pablo Valentin, “es una experiencia increíble poder pararme en escena con estos señores de los cuales aprendo, admiro y respeto, creo que el público la pasa bien, nosotros lo hacemos.”

Con un panorama más alentador por delante y a unos días de haber iniciado el un nuevo año, Camacho expresó sus deseos para sus allegados, “lo que pido para todos mis amigos, mis mujeres, mis ex mujeres, para todos, es libertad, trabajo, mucha salud y mucha alegría, necesitamos cambiar lo crudo de esta realidad que estamos viviendo y creo que las alternativas que tenemos para salir de la dura situación del país es a través del arte, de la educación, la gente debe salir de sus casa y ver lo que tiene alrededor, que les dará otra perspectiva de la vida.”