LAS VEGAS.- Alejandro Fernández se presentó con gran éxito en dos noches en el hotel y casino MGM de la Ciudad del Juego como parte de la celebración de las Fiestas Patrias. "El Potrillo" actualmente se encuentra de gira por Estados Unidos con su espectáculo titulado Hecho en México.

No obstante, los del miércoles y jueves pasados en Las Vegas fue especial, ya que se vio acompañado de su hijo Alex, quien de igual forma se ha ganado el cariño de la gente.

En entrevista con El Universal, el cantante compartió cómo ha sido vivir este momento junto a su hijo, cerca del cuál ha derramado algunas lágrimas sobre el escenario.

"Increíble es como una ruleta rusa, muchos sentimientos encontrados. Me trae muchísima nostalgia como bien saben todos yo empecé así con mi padre y pues bueno volver a ver que se repite la historia es increíble", afirmó.

Sobre qué es aquello que le causó tanto sentimiento, derramando varias lágrimas sobre el escenario, explicó que se le viene a la cabeza "mucha remembranza (...) muchos recuerdos cuando yo estaba cantándole a mi padre entonces pues si no pude evitarlo".

Al tiempo que comparte estos momentos con su hijo, el cantante no puede dejar de pensar en la salud de su padre, Vicente Fernández, quien aún permanece hospitalizado en Guadalajara.

"Pues es difícil o sea te comento igual son sentimientos encontrado s, porque estoy feliz de poder regresar al escenario después de dos años que estuve en pausa , pero al mismo tiempo no me hubiera gustado venirme y dejar a mi padre allá ", dijo.

"Como les digo si hay algo que siempre me enseñó mi papá fue cumplir con los compromisos y que el público no tenga la culpa de las cosas que te están pasando personales así es que estoy que si hubiera cancelado o hubiera hecho algo y mi padre tuviera la posibilidad agarraba un cinturón y me agarraba a fajazos para que viniera a cumplir los compromisos", expresó.