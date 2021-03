Alejandro Fernández ya es abuelo, nace la bebé de Camilia (fotos)

¡Alejandro Fernández ya es abuelo!

Su hija Camila dio a luz a la pequeña Cayetana, rodeada del amor de su familia.

Ya está conmigo

Con el nacimiento de la primogénita de Camila y Francisco Barba, Alejandro Fernández y América Guinart… ¡se convirtieron en abuelos por primera vez!

“Es la niña más esperada del mundo. Cuando la tuve en mis brazos lloré. Dije: ‘Gracias, gracias que está ya conmigo y todo salió bien’”, dijo Camila.

Embarazo complicado

La joven de 23 años tuvo un embarazo complicado, debido a que sufrió desprendimiento de placenta, sangrados y amenaza de aborto.

Por esta razón, ocultó su dulce espera alrededor de 8 meses.

Exclusiva

La revista ¡Hola! se llevó la exclusiva y dio a conocer que Camila tuvo a su hija a través de cesárea, y la bebé pesó 3 kilos 660 gramos y midió 49 centímetros, compartió Vox Populi Noticias.

Imagen de la revista ¡Hola! del parto de Camila Fernández.- Foto de ¡Hola!

La noticia

A mediados de febrero "El Potrillo", de 49 años, reveló en Univisión que estaba feliz por la llegada de Cayetana.

Incluso, al borde del llanto, confesó que quería acompañar a Camila durante el parto.

Uno de los pies de la pequeña Cayetana, hija de Camila Fernández.- Foto de ¡Hola!

Estoy feliz

“Yo ahorita estoy feliz, la verdad feliz, muy, muy feliz. La veo a ella feliz, la veo realizada, muy contenta” .

“Fue un paso difícil, la verdad, a mí me costó mucho trabajo. Yo creo que ha sido una de las cosas más difíciles que he tenido que superar en mi vida porque no me lo esperaba”, apuntó Alejandro.