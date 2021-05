Alejandro Gou y Nacho Cano, en camino al cine

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El musical “Hoy no me puedo levantar” llegará a la pantalla grande, así lo anunció el productor teatral Alejandro Gou, quien ahora tiene la vista puesta en el cine y quiere que su autor Nacho Cano, ex Mecano, esté involucrado en todos los aspectos en este proyecto.

“Antes Nacho Cano no podía intervenir porque había vendido los derechos a Ángel Suárez (productor español), pero ahora que se le vencieron y yo los compré mundialmente, le regresé el acta de nacimiento de su obra a Nacho Cano, cuando se lo dije se puso feliz”, dijo Alejandro Gou, quien en este momento tiene en temporada este musical en el Centro Cultural Teatro II.

Gou comentó que ahora que él es dueño de los derechos de “Hoy no me puedo levantar” a nivel mundial, se asociará con Nacho Cano para llevar esta historia a la pantalla grande y además volver a montar el musical en España, con un elenco mexicano y español.

“Estoy en pláticas con Netflix y Amazon, ahora estamos en el preproyecto, en el momento que tengo los derechos, me asocie con Nacho Cano y queremos hacerla; ahora viene todo lo demás para lo que falta mucho tiempo, pero creo que puede ser un hit la película”.

Como siempre lo ha hecho, Alejandro Gou se rodea de expertos en lo que sea que desee hacer, en esta ocasión ha pensado en Mónica Lozano para producir el proyecto, a quien conoció a través del productor de teatro Claudio Carrera.

“Como yo no soy especialista en cine, me acerco a los mejores en cine”.

Próximamente viajará a España para concretar la colaboración con Nacho Cano, así que va paso por paso, por lo que no puede hablar aún de cuándo comenzaría a rodar, de lo que sí está casi seguro es que Rogelio Suárez podría ir de nueva cuenta como el Chakas.

“Forma parte de los intocables, no hay ‘Hoy no me puedo levantar’ sin Chakas, pero ya veremos con Nacho Cano que es quien tiene la última palabra”, concluyó el productor.