Alejandro Sánz pide actuar ya a favor del planeta

Líderes que no tiemblen

MADRID (Notimex).— Estamos a tiempo, lo creo y lo sé, afirmó Alejandro Sanz, antes de invitar a los gobiernos a ser más activos y legislar a favor del planeta. “Estamos deseosos de encontrarnos con líderes valientes en quienes poner nuestra confianza y no les tiemble el pulso para proteger el planeta. Nos queda muy poco tiempo”.

Con esas palabras, el músico Alejandro Sanz abrió el segmento de alto nivel de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25). “El mundo entero contiene el aliento y nos mira atentos. No lo defraudemos”.

Ante los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la máxima cumbre climática, Sanz mencionó que su intención no es acusar, señalar ni enfrentarse a nadie, porque “creo sinceramente que todos somos culpables del momento crítico en el que nos encontramos”.

Por ello, comentó que su forma de enfrentar este momento histórico es a través de la unión. “Estamos viviendo una situación que personalmente me aterra, porque estamos al límite del punto de no retorno. Quiero confiar en nosotros y creer que llegaremos a tiempo para revertir el cambio climático, pero me doy cuenta de que estamos ante la última oportunidad de hacerlo”.

“Me gustaría que dejáramos de enfrentarnos, de acusarnos de irresponsables; esto no es una cuestión de color político ni de si tú, si yo o si aquel. Esto se trata de salvar nuestra casa.

“Nuestra madre Tierra se merece nuestro mejor abrazo; ahora es cuando tenemos que recurrir a lo mejor que tengamos en nuestros corazones y dar lo mejor de nosotros como especie. No quiero decirle a nadie lo que tiene qué hacer, pero sí voy a decirles lo que voy a hacer.

“Quiero reducir mi huella de contaminación con un estudio de la cantidad de dióxido de carbono que emiten mis conciertos”.

Por último, pidió a los líderes que pensaran cuando eran niños y cómo es que le dirían a su yo del pasado lo que hemos hecho con este planeta que tanto amaba.

